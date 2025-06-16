日本地震｜專家：南海海槽現在確實最危險 旅行建議去不靠海縣市
撰文：朱加樟
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「日本7月將發生大地震」的流言滿天飛，導致不少港人卻步。台媒《TVBS新聞網》報道，台灣前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，南海海槽現在確實是最危險，因為距離上一次已經有80年，周期大概是90年到150年，所以周期已經快要到；而北海道則是不斷有地震，千島海溝周期約是400年，大概也快到，所以其實都蠻危險。
郭鎧紋建議，若是民眾害怕，建議在日本旅遊時去沒有靠海的縣市。
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台媒《TVBS新聞網》15日報道，郭鎧紋表示，針對南海海槽地震，未來30年發生機率是80%，未來20年是60%、未來10年是30%，如果只是去旅遊一周，那遇到南海地震機率是千分之一，只是去1天的話大概是萬分之一。
郭鎧紋指出，目前要注意的就是上周六（6月14日）凌晨鄰近日本東北的千島列島附近海域發生規模6.1級地震，因為大地震出現前可能會有些「蛛絲馬跡」，也就是地震會非常活躍，像是日本311地震，三天前同樣震央位置出現7.3級地震，那時以為是主震，沒想到是前震，三天後就發生9級的311地震。
郭鎧紋提醒要觀察後續會不會誘發規模更大的地震，「可能會有發生這樣的機率」。
郭鎧紋也指出，現在日本擔心北海道兩個地方，一個是千島海溝，一個就是日本海那一側，本來擔心千島海溝的話，北海道道東會比較危險，現在還有日本海沿岸，從南到北「通通都有危險」。若是民眾害怕旅遊，他建議去沒有靠海的縣市，「像長野縣、熊本，台積電在那邊設廠，比較沒有臨海」。
據早前報道，「7月5日天災預言」這一說法降低了港人遊日意欲，近日香港飛日本的航班數量減少。日本宮城縣知事批評這種謠言毫無科學依據、影響觀光市場。
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