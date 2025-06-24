台灣下月將罷免24名國民黨立委　台專家：成台灣與中國意識之爭

台灣中央選舉委員會上周宣布24名國民黨立委和新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票後，賴清德隨即在6月22日啟動「團結國家十講」，演講稱「中國大陸扭曲聯合國大會第2758號決議文聲稱擁有台灣主權的說法大錯特錯，並稱台灣自古以來就有獨立生態系」等。



台灣民意基金會董事長游盈隆6月23日在Facebook發文說，賴清德在三階段罷免期間，以高民意支持度開展「團結國家十講」，雖兩者屬平行時空，但「隔山打牛」的威力顯著，勢必讓藍營雪上加霜，也增添罷免結果的不確定性。



據台媒報道，目前全台總計有59件罷免案正在進行連署，其中已有15件罷免民進黨立委與35件罷免國民黨立委的連署案，進入第二階段連署。（翻攝中時電子報)

他分析，賴清德的演講強調台灣具備人民、土地、政府、主權四項基本要素，全場瀰漫強烈的「台灣意識」。

游盈隆說，目前台灣藍綠兩黨正為大罷免行動戰得火熱，其中不論明示或暗示，不就是「台灣認同與中國認同之爭」嗎？甚至已上升至「台灣與中國意識之爭」。

專家：罷免論述從「毀憲亂政」到「反共護台」

他觀察到，公民團體提出的罷免論述，也已從早期的「毀憲亂政」逐漸成為「反共護台」，整體論述方向愈加明確即「台灣意識的全面覺醒」。游盈隆稱，罷免行動若能回歸正當性基礎、從台灣意識出發，「會給人完全不同的感覺，也會有意想不到的收穫」。

據《聯合報》民意調查，前一次在3月中旬的民調中，支持大罷免行動的民眾有43%贊成；47%反對，呈現兩極化民意。《聯合報》5月的民調發現，贊成大罷免者下滑至37%；反對大罷免者上升至51%，比贊成者高出14%。

但值得關注的是，民進黨支持者力挺罷免的比率卻從76%上升至81%；國民黨、台灣民眾黨的反對罷免態度則分別到85%、77%。大罷免進一步激化藍綠白支持者的對立。