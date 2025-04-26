國民黨「抗民進黨獨裁」遊行8萬人上街　朱立倫：將提罷免賴清德

國民黨今日（26日）下午3時起在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會活動，包含國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、前總統馬英九、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等人都參加，國民黨預估上凱道人數至少5萬人，有台媒指現場人數約8萬人。



國民黨主席朱立倫壓軸致詞時痛批，民進黨到處狙擊反綠共的人，而賴清德就是綠共頭子，「賴清德現在心裡想，426就算20萬人站出來又怎樣？所以我們要讓他悔悟！」朱強調，5月20日後將發起全民罷免賴清德，立法院也會立刻提出罷免賴清德，希望全台灣各地用人民的力量推倒賴清德，讓賴清德下台。



賴清德則回應稱，國民黨跟民眾黨號召群眾走上街頭，「足以證明台灣是一個民主的國家，也沒有獨裁者，而在野黨如果真正的要戰獨裁，應該要去北京天安門」，此外，他表示，台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此「不是只有綠共，也有藍共、白共，政黨不分顏色，都應該一起反共」。

國民黨今日（26日）下午3時起在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會活動。（翻攝周刊王）

據了解，此前罷免民進黨立委幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭檢調搜索，國民黨今（26日）舉辦集會「戰獨裁」，抗議司法追殺，民眾黨也響應遊行活動。

新北市長侯友宜表示，今天下午遊行他第一時就表達會到場，這段時間選擇性、不符合比例的辦案，都是用政治、用政黨之私來打擊異己，讓人民生活在司法恐懼當中，這不是民主常態，每個人要守護民主站出來，呼籲不公不義不能在周邊發生。

侯友宜稱，大家不要再政治對立、仇恨式對抗，好好靜下心回到民生經濟議題，他更點名賴清德有責任要站出來，「跟在野、跟人民對話，召開國是會議，解決國家政局最混亂時刻，讓人民能安心生活在這塊土地，找出一個大家可以全力合作團結，面對內憂外患往前走的力量。」

國民黨今日（26日）下午3時起在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會活動。（翻攝中央社）

賴清德也強調，不可以因為自己的政黨裡面有人涉及不法，司法單位偵辦，不僅僅不思反省檢討，反而砲打司法，將司法案件政治化，這對民主的傷害何其大。

賴清德指出，針對今天國民黨和民眾黨所發動的活動，他有三點提醒，第一，今天這個時候下著小雨，氣溫也有點低，很多民眾是從中南部長途跋涉而來。希望國民黨和民眾黨主辦單位要確實照顧民眾的健康，並且平平安安把他們帶回家。

賴清德表示，在野黨不能夠反綠不反共，如果真正的要戰獨裁，應該要去對地方找對人，「我們都很清楚，中國要併吞臺灣，台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此不是只有綠共，也有藍共、白共。台灣不分朝野，政黨不分顏色，都應該一起反共，守護台灣，捍衛中華民國。」

賴清德稱，「如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去北京天安門，至少到中國去，見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達臺灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平。這個才是真正的戰獨裁，也才能夠真正的贏得人民的掌聲。」