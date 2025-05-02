大罷免變大搜索？國民黨涉幽靈連署　朱立倫：司法手段追殺在野黨

台灣大罷免立委如火如荼，國民黨也發起罷免民進黨民意代表，欲透過「以罷制罷」來迎戰大罷免。



台灣檢調日前表示，因接獲告發「罷免15位民進黨民意代表的第一階段連署提案中，藏有大量不實及幽靈連署，涉嫌偽造文書等罪」，已前往包含國民黨台中黨部在內的6個地方黨部搜索，並有12名相關人遭羈押禁見，總計15罷免民進黨立委案，僅剩2個原住民民進黨立委罷免團未遭到搜索。



據台媒報道，目前全台總計有59件罷免案正在進行連署，其中已有15件罷免民進黨立委與35件罷免國民黨立委的連署案，進入第二階段連署。

地方選委會表示，在查對第一階段連署書時，發現罷免綠營民代的提議中，有大量不實連署書，涉嫌違反《公務人員選舉罷免法》、《刑法》偽造文書，以及《個人資料保護法》。

據台媒報道，目前全台總計有59件罷免案正在進行連署，其中已有15件罷免民進黨立委與35件罷免國民黨立委的連署案，進入第二階段連署。（翻攝中時電子報）

台南地檢署接獲告發，罷免民進黨立委林俊憲與王定宇的提案中，有逾百份的不實連署書，因此，在3月20日前往國民黨台南市黨部與嫌疑人住處搜索，並帶回副主委莊占魁與總幹事劉金輝，經檢方約談後，以偽造文書罪聲押。

台媒統計，目前國民黨在基隆、台北、新北、宜蘭、台南、台中的地方黨部皆因涉嫌偽造連署書等不法情事遭到檢調搜索，不僅累計數十名被告，羈押禁見人數更高達12名，15被罷民進黨立委中只剩下2名原住民民進黨立委的罷免團體未遭到搜索。

國民黨台中黨部遭搜索 朱立倫：人民會站出來

針對國民黨台中黨部被搜索，台中市長盧秀燕面對媒體詢問，只說「謝謝」，未具體回應。國民黨主席朱立倫則說，「賴清德總統就是希望每個罷免藍營立委選區都要過關；但相信人民力量最偉大，怎麼亂搞，人民都會站出來。」

賴清德被指下指令希望每個罷免藍營立委選區都要過關。（台灣總統府）

朱立倫表示，賴清德態度很清楚，等於是用司法手段追殺在野黨到底，第三毫無疑問大罷免要通過，「他（賴清德）希望每一個選區，只要罷藍的、35個選區都要過關，事實上就是賴清德的態度。」

朱立倫說，所以這些所謂的鷹犬們就全力的照賴清德的態度，來對在野黨不斷的追殺，他相信最後人民的力量是最偉大的，民進黨再怎麼惡搞、再怎麼亂搞，最後人民的力量會站出來。