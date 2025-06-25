駐外人員考公務員無果　竟主動投靠境外間諜機關圖「報復」被捕

國家安全部微信公眾號周二（24日）公布一宗間諜案，案中一名駐外人員考公務員無果後竟心生報復，主動聯繫境外間諜機關獻上「投名狀」，結果被國家安全機關成功破獲。



案情指，向某某在案發前為中國駐外單位勞務派遣人員，因報考某國家行政機關未被錄用而心懷不滿，為證明自己的「過人能力」，在盲目自大、追求刺激的心理驅使下，向某某在駐外期間主動聯繫某境外間諜情報機關意圖實施投靠。

不久後，境外間諜情報機關人員便與向某某「搭上線」，不僅許以豐厚的報酬，還積極承諾為他日後赴發達國家留學提供便利。而向也毫不遲疑地收取了對方提供的間諜經費，同時向對方提供大量內部文件資料，以作「投名狀」，並在對方指揮下意圖再度報考國家行政機關以竊取更多核心機密。

回國後，國家安全機關執法幹警依法向其詢問相關情況，為逃避法律制裁，向某某卻謊稱其遭遇境外間諜情報機關攀拉策反被迫參諜，妄圖瞞天過海，「洗白」自身間諜行徑。但經過國家安全機關縝密偵查，向某某主動投靠的事實終於水落石出。經保密行政管理部門鑒定其提供的內部文件資料為情報，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，構成間諜罪。最終，向某某只能在高墻內償還這「報復的惡果」。

國家安全機關提示，《中華人民共和國刑法》規定，參加間諜組織或者接受間諜組織及其代理人的任務，危害國家安全的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑；情節較輕的，處三年以上十年以下有期徒刑。為境外的機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密或者情報的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑；情節較輕的，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑。

《中華人民共和國反間諜法》規定，參加間諜組織或接受間諜組織及其代理人的任務，或者投靠間諜組織及其代理人，屬於間諜行為。個人實施間諜行為，尚不構成犯罪的，由國家安全機關予以警告或者處十五日以下行政拘留，單處或者並處人民幣五萬元以下罰款，違法所得在五萬元以上的，單處或者並處違法所得一倍以上五倍以下罰款，並可以由有關部門依法予以處分。