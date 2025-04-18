借國安舉報之名搞私仇、陷同僚賣國　國安部揭發祭重罰撤職

國家安全部今（18）日於官方微信公眾號發布最新「國安重磅案例」，披露一宗以「舉報」為名、實為報復陷害同事的案件。涉案人員嚴某因捏造事實、誣告陷害同事張某，最終遭紀檢監察機關給予留黨察看兩年、政務撤職、降職降級並調離原崗位的處分。



根據國安部製作影片內容顯示，事件發生於2023年12月，當時12339國家安全舉報平台收到一則內容詳盡的線索，舉報人自稱是某境外諮詢公司員工，指控某省直機關工作人員張某違規接受境外有償諮詢並提供情報。該舉報不僅詳列張某個人信息與經歷，還描述其與中間人聯繫、收受間諜經費進行所謂「錢情交易」的細節。

由於涉案機構早已被納入國家安全機關視線，且舉報對象為省直機關涉密人員，該線索迅速引起重視。初步調查確實發現張某為涉密職務人員，個人經歷與線索部分吻合。然而，隨著調查深入，辦案人員發現張某與該境外諮詢機構並無任何接觸，更無收受不明資金等行為，最終排除了其涉嫌間諜的可能。

進一步追查後發現，舉報人嚴某實為與張某同單位工作的職員，並非其自稱的境外諮詢公司員工。因私人恩怨懷恨在心，嚴某藉由偶然看到的一起洩密案例，萌生移花接木陷害同事的想法，遂編造出該虛假舉報。

國安部指出，嚴某的行為屬於「借舉報之名，故意捏造事實，誣告陷害他人，嚴重干擾國家安全機關工作」。根據《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》第二十一條規定，凡借舉報名義捏造事實、誣陷他人的，依法予以處理；若構成犯罪，則依法追究刑事責任。

最終，紀檢監察機關對嚴某作出留黨察看兩年、政務撤職、降職降級並調離原崗位的處分。國安部提醒，「誣告陷害，害人害己，嚴某以身試法，自毀前程」。