北京遣諜潛伏台灣超5000人？前台軍情局長示警：威脅性難以想像

台灣國安單位近年頻頻偵辦兩岸間諜案，情勢引發關注。台媒《中時新聞網》今（21）日報道，前台軍情局長劉德良指出，台灣多年前即曾評估潛伏的大陸間諜約有5000人，然而以當前兩岸局勢判斷，「今天滲透潛伏在台灣的敵諜，相信遠比過去5000人更多」，且若這些人分布在政府、政黨、智庫或企業等敏感領域，「其威脅性將難以想像」。



劉德良強調，過去國安單位曾數度公開評估大陸間諜數量。早在1999年，時任台灣國安局長丁渝洲即在立法院指出，來自中國大陸的潛伏人員約有2000人。丁渝洲當時指出，這些潛伏人員包括合法與非法進出台灣的大陸人士，且其從事的活動與申請理由不符。

為鼓勵檢舉中共諜案，台灣國家安全局會為提供破案線索的人士發放獎金。 (Google map)

報道整理指出，已故國安局長宋心濂與殷宗文也曾公開表示，潛伏共諜人數約為5000人。近期兩岸諜案更接連曝光，包括立法院前院長游錫堃助理盛礎纓、台總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典特助黃取榮，以及國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑等人皆涉案，除盛礎纓外，其餘皆遭收押。

劉德良目前擔任台灣政治大學、國防大學及國安局安全研究班講師，他在授課中持續強調潛伏共諜已超過5000人。他指出，「共諜案抓到證據，都得2、3年的時間，能破獲是好事，代表國安有一定的反情報能量」。

對於情報與反情報工作的平衡，劉德良認為，兩岸情報作戰不能重「情報」輕「反情報」，督察及保防人力與預算應該相對應擴增。劉德良呼籲，應強化國安局的指導與統合能量，同時「政府、各政黨、民意代表及媒體，要多給國安體系支持」。

同時，報道提及，曾任台防部副部長的林中斌亦曾公開表示，自己任內在總統府與陸委會等單位開會資料，經常「很快就流出去」，因此他相信「潛伏在台的共諜人很多」，並指出2000年代陳水扁執政時期即可能有5000人。

2020年台灣總統及立委大選倒數計時，為衝刺選票，蔡英文借「共諜介選」新聞，承諾支持者要在選前通過反滲透法案。（資料照片）

不過，前台國安局副局長王西田於2007年在立法院答詢時指出，5000人這一數字，是根據歷年偷渡來台的漏網之魚統計而來，並非實際大陸間諜人數。

另有一名退休情治副首長指出，「偷渡客和共諜不能畫上等號」，中國大陸發展對台諜報組織時，真正的間諜「都不會來台灣」，而是在第三地與吸收或策反對象接觸、交付任務。例如前陸軍少將羅賢哲涉諜案，即是他在泰國與東南亞地區與中國大陸情治人員碰面。