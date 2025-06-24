2025中國新財富500創富榜發布　張一鳴持股市值逾4815億首登頂

撰文：陳進安
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周二（24日），中國《新財富》雜誌發布「2025年500創富榜」，字節跳動創辦人張一鳴憑持股市值人民幣4815.7億元，首次在該榜單中奪下首富位置。而深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒則首次入列500創富榜並晉級前十。

今次是《新財富》第23次發布有關榜單，500位上榜的企業家或家族總持股市值高達13.7兆元，按年增加11%，平均持股市值273.8億元，上榜門檻為66.2億元，持股市值達百億以上企業家計341位。

排名前十大的依序為張一鳴、農夫山泉董事長鍾睒睒、騰訊科技創辦人馬化騰、拼多多創辦人黃崢、寧德時代董事長曾毓群、小米創辦人雷軍家族、阿里巴巴創辦人馬雲、美的集團創辦人何享健與其子何劍鋒、網易創辦人丁磊、深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒。

張一鳴首次登頂。（資料圖片）

首度成為首富的張一鳴，主要來自於其持有字節跳動股份。資料顯示，張一鳴持股21%、員工持股21%、機構持股58%。而在2018年第一次上榜500創富榜時，張一鳴的身家為120億元。

去年為500創富榜第一名的鍾睒睒今年退居第二，主因在於持股市值較去年減少21%。鍾睒睒控股主要公司包括農夫山泉和萬泰生物，2024年持股市值一度達4562.7億元。

鍾睒睒緊隨其後。（資料圖片）

名列第3名、第4名的馬化騰、黃崢，持股市值分別達3067.1億元、3057.4億元；相較2024年持股市值，分別增加45%及減少28%。

分別名列第5和第6名的曾毓群與雷軍家族，2025年持股市值均超過2000億元，分別為2726.8億元、2010億元，較去年分別增加63%、96%。其中，雷軍家族去年名列第14名，今年大幅上升8個名次。

雷軍家族升幅顯著。（資料圖片）

名列第7至9名的分別為馬雲、何享健與何劍鋒、丁磊，持股市值均超過1800億元，分別達1999.9億元、1885.7億元、1853.1億元。其中，馬雲和丁磊財富估值分別較去年減少4%、3%；何享健與何劍鋒增加28%。

梁文鋒首次進榜即打入前十。（資料圖片）

至於名列第10名的梁文鋒是首次進榜，持股估值達1846.2億元，主要控股公司包括深度求索和幻方量化。報告提到，深度求索母公司為杭州深度求索人工智慧基礎研究公司，梁文鋒直接與間接持股佔比計達84%。

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