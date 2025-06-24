內地學者：建議邀請特朗普9月來中國　看看什麼才是真正的閱兵

剛剛，中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平宣佈了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動總體安排。這件事大家期待已久，今天終於正式官宣了。



抗戰勝利80周年活動介紹。（01直播截圖）

東風-41在國慶70周年閱兵中首次亮相。（視覺中國）

筆者在1月3日的文章中就做了猜測，今年中國大概率會舉行閱兵儀式。5月份中國領導人還去莫斯科看了俄羅斯的閱兵式。在中國領導人訪俄之際，俄羅斯總統助理尤里·烏沙科夫在媒體吹風會上宣佈，俄總統普京將於今年8月末至9月初訪問中國，並參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的相關紀念活動。

中國為什麼要舉行這樣的紀念活動？首要意義還是要讓世界正確看待歷史。中國在抗戰中的作用被低估了。西方的關注重點在歐洲，對中國在亞洲抵抗日本軍國主義侵略的意義雖然承認，但是沒有給出恰當的定位。我們可以通過這樣的活動，讓歷史回到它應有的位置。筆者在以前的一個視頻裡講過，1942年1月，美國國會討論如何對日作戰，其中有一個焦點就是要不要把美國的《租借法案》用到中國。當時美國國會有些人不同意，他們認為中國軍隊表現不好，給中國錢是浪費。但是時任美國總統羅斯福在國會上做的發言，對中國抗戰中發揮的作用總結得挺好的。他說中國人非常了不起，在四年半的時間裡，在日本武器裝備佔據優勢的情況下，中國忍受住了轟炸和饑荒，一次次地打擊了日本侵略者。如果中國放棄抵抗，那麼日本軍國主義者會充分利用中國的資源，然後把兵力調到澳洲、遠東、印度和中東，跟德國納粹進行一場大規模夾攻，最後在近東會師。

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羅斯福講的話，邏輯上是成立的，如果沒有中國的支撐，整個二戰形勢都會很困難。二戰還沒結束，大英帝國可能就沒了。由於中國的抵抗，這一切負面的發展才沒有出現。中國堅持抗戰實際上是整個反法西斯戰爭一個的支點，作用特別大，但是過去中國的作用總體是被低估的。我們通過這樣的活動，就是對我們的先輩們的付出、對中國抗戰的歷史意義給予充分肯定，讓它回到歷史應該有的位置上。

第二個意義是現實意義。世界並不太平，眼前以色列、美國和伊朗就打起來了，不久前還有印巴衝突。有不少學者都在討論，有沒有爆發第三次世界大戰的風險。中國通過閱兵的方式，讓大家冷靜一點。

這次閱兵式最大的看點就是會有哪些新裝備亮相。筆者估計，今年亮相的新型裝備應該不會太多。比如「水分子」轟-20，成飛和瀋飛的兩款六代機，大概率不會亮相。還有一些動能武器、激光武器，等等，大概率也不會公開亮相。我們主要展示的是我軍已經在用的現役裝備，還沒有列裝的不會亮相。亮相的裝備未必會讓軍迷朋友們感到眼前一亮，但是懂行的專家看了就會知道，中國的現役裝備是非常成系統的，不偏科，它不是零零星星的裝備突破。伊朗現在就有點問題，偏科，在戰場上被打得很慘。

還有一個看點就是外交活動，哪些國家領導人來。普京總統肯定來。筆者還有個想法，能不能把美國總統特朗普也請來，讓他也站在中國領導人身邊。筆者倒是覺得，特朗普可能有興趣。如果中美俄三國元首在天安門共聚一堂，對世界和平肯定是有好處的，對中美關係也有好處。不妨試一試。

第三個看點就是文藝晚會。中國搞這種大型文藝活動的能力非常強。2008年的北京奧運會開幕式，讓世界震撼。這次的文藝晚會可能不會在天安門廣場上舉行，但大家從電視和互聯網上可能會看到。在節目編排上，藝術形式上會不會有什麼突破，這也是個看點。

美國6月14日舉行34年來最大規模的閱兵。在閱兵儀式中，美國軍人的步操被指低能量、協調感不足（Reuters）

筆者要強調的是，我們的大閱兵會很認真地組織，絕不會像6月14日特朗普生日那天的閱兵那樣，像中學生放學似的缺乏精氣神。中國的閱兵式，會給世界展現我軍的裝備水平和精神狀態；外交活動會展示中國的外交成果，如果特朗普來那非常好，即使不來，普京和其他友好國家的元首來也是一次重大的聚會；對內，還可以鼓舞老百姓的士氣，看到強大的人民解放軍，大家在安全上還是可以放心的。現在世界這麼亂，中國比較安全，為什麼？因為有解放軍保衛我們。老百姓歲月安好，是因為有人負重前行。

總之，我們隆重舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，在國內外都會產生一系列正面影響。

本文獲觀察者網授權轉載，作者為中國著名國際問題專家、人民大學教授金燦榮，原題為「建議邀請特朗普9月來中國看看，什麼才是真正的閱兵」。

