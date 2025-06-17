美國華盛頓閱兵似｢大街散步｣　內地網民嘲：還不如中國高中生軍訓

美國6月14日舉行34年來最大規模的閱兵，但軍人步操不整齊的場面意外成為話題，被指「似大街散步」，與俄羅斯、朝鮮等國相差甚遠。美軍隨意又凌亂的步伐引發內地網友集體嘲笑，有人形容美國的閱兵充滿「鬆弛感」，更有網友認為表現還不如中國高中生的軍訓隊列。



在閱兵儀式中，美國軍人的步操被指低能量、協調感不足（Reuters）

有內地網友說，「這個精神狀態，不太像閱兵，倒是挺像戰俘運動會。」另一個網友表示，「這隊列走的那叫個無精打采，散兵游勇啊！對比一下美國閱兵和中國閱兵，看看頹廢部隊和威武文明之師的差距。」

還有網友反諷說，「看了一下美國閱兵…這狀態怎麼跟我想像的閱兵不太一樣？這該死的鬆弛感，我好喜歡啊！」

有網友也表示，「美國閱兵，看得我笑出了聲音。這麼『高級』的鬆弛我是看不懂，鬆成一攤泥。非常符合現在美國的狀態，散漫混亂，不知所謂。」

不過也有持相反意見的網友認為，美國閱兵「觀賞度極低，但絲毫無損美軍實力」，「美軍不需要用隊列和方正來向國民展示實力」。

俄羅斯媒體《今日俄羅斯RT》也注意到內地網民眾對美國閱兵的反應，指出網友批評美軍的閱兵式「缺少精氣神」，在軍容和軍姿上甚至都不如中國高中生的軍訓隊列。