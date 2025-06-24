伊以戰爭｜山東商人重返德黑蘭：當地沒有防空洞　妻兒已在中國

隨著伊朗和以色列停火的消息出爐，當地局勢備受關注。6月23日，山東人史先生從伊朗裏海邊的小鎮駕車返回首都德黑蘭市區。他向媒體分享了自6月13日伊朗與以色列衝突爆發以來的生活經歷，以及德黑蘭當前的狀況。



史先生介紹，他的妻子是伊朗人，妻兒在中國生活，他與岳父在伊朗經營生意。衝突爆發前，他已帶中國朋友前往裏海附近遊玩，避開了戰火波及。衝突期間，大量德黑蘭居民湧向裏海三省，導致當地物價上漲，但史先生表示「可以理解」。他在裏海邊一處發射塔下找到網絡信號，常在那裏與外界聯繫，甚至幫助網友尋找失聯的科考隊，傳遞人員近況。

史先生表示，返回德黑蘭後，他發現市區生活基本恢復正常。他居住的西區未受戰火顯著影響，交通順暢，店鋪照常營業，加油方便，物資供應充足，「街上人少了，車少了，但民生無憂」。網絡也已恢復，他可以使用家裏的寬帶。

史先生家周邊街區。（瀟湘晨報）

史先生家周邊街區。（瀟湘晨報）

然而，就在23日當天，以色列對德黑蘭發動高強度轟炸，襲擊了紅新月會大樓、福爾多核設施及多個機場。史先生表示，轟炸主要集中在東區和北區，他所在的西區相對安全，受損建築已迅速清理，市容部門運作正常。

史先生又指，當地並沒有防空洞類人防設施，不過他選擇待在家中避險，因只要遠離涉軍場所，家附近也無重要人物，就比較安全。他還表示，若戰況升級，將返回裏海的住所，但他更希望衝突早日結束。

2025年6月18日，以色列襲擊伊朗德黑蘭（Tehran）後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

美國東部時間23日晚間，特朗普在社交媒體上宣稱，以色列與伊朗已達成「全面徹底停火」協議，停火將分階段實施，戰爭將在24小時內結束。然而，伊朗外長阿拉格齊隨後澄清，雙方尚未達成任何停火協議，最終決定仍待確認。不過據央視新聞最新報道，伊朗和以色列已正式宣布停火。