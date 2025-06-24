｢用一次少一架｣官媒：美軍用B-2轟炸機投鑽地彈炸伊朗是掏空老本
撰文：朱加樟
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美國對伊朗三個核設施進行轟炸。央視旗下微博公眾號「玉淵譚天」23日發文稱，美國「下場」，火上澆油，以伊衝突又有進一步升級的趨勢，風險也在不斷外溢，又稱美軍使用GBU-57重型鑽地炸彈，這次「下場」是「掏空老本」。
文章稱，此次軍事行動，美軍出動了7架B-2轟炸機，投放了14枚GBU-57重型鑽地炸彈。目前，美國只有19架在役的B-2轟炸機。這樣的戰略武器，萬一出點什麼事故，可謂「用一次少一架」。
文章又指，GBU-57重型鑽地炸彈重13.6噸、裝藥量達2.4噸，按照美媒的數據，GBU-57重型鑽地炸彈可以穿透60米的普通混凝土，遠超其他鑽地炸彈。這種炸彈，只有美國擁有。
文章稱，目前的公開信息顯示，美軍的GBU-57重型鑽地炸彈庫存也較少。並且，到去年為止，它的生產商的產能為每月2枚。文章稱，不少人也注意到了這些細節，稱美國這次「下場」是「掏空老本」。
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