山東5歲童遭生母和男友殘忍虐死　男友判死刑，生母判囚15年

山東威海一名5歲男童遭生母和男友虐待致死，案件於今日（6月24日）在山東省威海市中級人民法院宣判，男童生母陳某的男友石某某因故意殺人罪，被判處死刑；陳某因故意傷害罪、開設賭場罪被判處有期徒刑15年3個月。



男童被送往醫院時臉部幾乎毀容。（網上圖片）

男童樂樂。（網上圖片）

綜合內媒報道，2024年3月22日，男童樂樂因睡太晚遭生母陳某和其男友石某某毆打致死。2024年3月31日，威海警方通報稱，已對疑犯陳某（生母）、石某某（生母男友）採取刑事拘留強制措施。經鑒定，男童因胸腹部多次遭受鈍性外力作用導致肝臟破裂及多臟器出血和血腫形成，最終失血性休克死亡。

案發前，陳某剛與前夫離婚一個多月。男童父親鄭先生回憶，見到兒子時整張臉已經毀容，「又是抓痕，又是掐痕，還有打的痕迹，頭上還有一個明顯的大包，耳朵裏面還有血迹，胸前背後都是傷。」

男童樂樂被生母和男友虐打致死。（網上圖片）

威海警方開具的鑒定書。（網上圖片）

2025年3月25日，該案在威海市中院開庭審理。檢方起訴書指控，2024年3月22日，石某某與陳某微信聊天時提到孩子晚上睡覺太晚，二人商量以打的方式管教孩子，石某某提出要打就「狠狠打一頓」，陳某同意。隨後兩人多次採用手打、揪等方式對孩子面部、胸腹部等處進行毆打。

男童樂樂。（網上圖片）

男童爺爺。（百姓關注）

2024年3月26日，兩人發現孩子身體狀況不正常，將其送往醫院，隨後孩子死亡。石某某涉嫌故意殺人罪、陳某涉嫌故意傷害罪。陳某還涉嫌開設賭場犯罪。2017年2月至2017年8月，陳某經董某某（另案處理）介紹，出國前往菲律賓共和國馬尼拉市，受僱於黃某某等人（另案處理）經營的「天鴻國際」等網絡賭博網站平台從事推廣工作，具體負責在QQ群擔任管理員、發佈賭博平台連結等吸引他人參與賭博，領取高額工資。

送男童去醫院時，生母陳某痛哭，其男友石某某則站在一旁。（網上圖片）

據《澎湃新聞》，案件於6月24日在山東省威海市中級人民法院宣判，被告人、男童生母陳某的男友石某某因故意殺人罪，被判處死刑；陳某因故意傷害罪、開設賭場罪被判處有期徒刑15年3個月。刑事附帶民事部分，陳某、石某某被判賠償男童生父喪葬費、誤工費等損失54902元（人民幣）。

男孩父親鄭先生表示，他對此次法院判決並不太滿意，將會考慮是否向檢察院申請抗訴。「主要是覺得陳某15年判得輕了，我在宣判現場看到被告人石某某和陳某，他們倆也當庭沒有提出上訴。」