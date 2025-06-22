河南女童遭小火車輾斃 疑靠近觀看時被捲入 地攤老闆被警方帶走
撰文：林芷瑩
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網傳河南滎陽市賈峪鎮有女童遭兒童遊樂小火車輾軋身亡。有目擊者稱，女童靠近觀看火車時被捲入。滎陽市相關部門工作人員證實，女童送院後「應該沒搶救過來」。目前，警方已控制涉事老闆，市場監管部門將會跟進處理。
《華商報大風新聞》報道，網傳消息稱，6月20日晚上，在滎陽市賈峪鎮群眾廣場上的地攤娛樂設施處，有女童遭兒童遊樂小火車輾軋。
有疑似目擊者的網民稱，當時小火車正在運行，「因為沒關門，這個孩子沒買票，靠近看時被捲了進去，發生了悲劇」；「孩子離小火車太近了，火車一過去把孩子吸進去了，但不清楚後續情況」。另有網民稱，小火車因安全管理不善，3歲女童被輾軋身亡。
有網民上傳影片稱，小火車遊樂設施處已經拉起警戒線，但旁邊的跳床仍有孩子玩耍，令其質疑安全管理不到位，「昨晚發生事故致幼兒身亡，今天仍有孩子在玩耍」。
事發地周邊多名商戶稱，確實聽說有女童被小火車輾過一事，廣場上的設施是一名由外地來的老闆設置經營，大約營業了1個月。
滎陽市相關部門工作人員稱，事發於6月20日晚上9時50分左右，一名兩歲多的女童被小火車輾過，「孩子送醫後應該沒搶救過來，後續屬地政府這塊做好安撫」。目前，警方已控制涉事老闆，市場監管部門將會跟進處理。
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