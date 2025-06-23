合肥女童夜晚稱肚餓隔窗哭求途人 通報指母親上夜班無法照顧
撰文：許祺安
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近日有合肥網民拍片稱，遇到一名女童隔窗大哭求助，指自己獨自在家肚餓但出不了門。當地回應事件稱，單親家庭母親上夜班導致孩子晚上無人照顧，正積極幫助其解決家庭實際困難。
網傳影片顯示，夜晚一名女童哭喊，稱：「我一個人，我媽媽門鎖了，現在我出不去，我在家裏面餓肚子，你不要跟爸爸媽媽打電話，跟警察叔叔打電話。」「那你可以過來我家，你就點外賣給我吃。」，拍片博主則回應稱：「你現在門打不開，外賣送不進去的。」
事件引發爭議，不少網民表示心疼：「願孩子有個好的安排，社區街道行動起來不要冷漠」「孩子的哭聲，太讓我心疼了」「再怎麼樣備點餅乾之類的食品也好啊！」
不過亦有消息指，拍下影片的博主後續稱此前已經報過警，但女童母親表示小女孩一直是這樣，博主還表示，女童並不餓，而且冰箱內也有酸奶和火腿腸可以吃。
合肥市包河區民政局22日下午發佈情況通報，稱經調查了解，該女童家庭是單親家庭，父母離異，其隨母親生活，母親上夜班導致孩子晚上無人照顧。民政、婦聯、社區已與女童母親溝通，正在積極幫助其解決家庭實際困難，解決好夜間女童無人陪護問題。
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