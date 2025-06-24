伊以戰爭｜穿越戰火來華　伊朗商人兌現承諾：答應妻子一定來

周二（24日），在剛剛閉幕的南亞東南亞國家商品展暨投資貿易洽談會（南博會）上，一對來自伊朗的夫婦哈邁德與妻子以他們的堅韌和異域商品吸引了眾多目光，除了彩色花瓶、精美手工織毯和低廉的價格讓顧客駐足，他們疲憊眼神背後，更是從戰火中輾轉6天抵達中國的辛酸故事。



周一（23日）晚，忙碌一天的哈邁德接受內媒《紅星新聞》專訪，講述了這段艱難旅程。南博會於6月19日至24日舉行，但哈邁德夫婦因戰亂遲到了3天。原本計劃從德黑蘭飛往上海的航班取消，他們只能開車前往土耳其轉機。從家鄉到德黑蘭的路途耗時數小時，卻因伊朗汽油短缺，每100公里需排隊一小時加油，導致兩天半才抵達伊朗與土耳其邊境。

2025年6月18日，以色列襲擊伊朗德黑蘭（Tehran）後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

「一路上都是轟炸，炸彈要是落得再近點，我可能命都沒了」，哈邁德回憶，當時車內還有妻子，驚險萬分。抵達邊境後，他們徒步通過口岸，因機票售罄又等了一天，搭乘26小時大巴到伊斯坦堡，再飛10小時抵上海，轉機至昆明。而臨時訂票費用高昂，到6月21日抵達昆明時，展會已過半。

更甚的是，戰亂導致伊朗網絡中斷，旅途中他們無法聯繫家人，抵達昆明後才確認親友平安。儘管一天大概只能跟親友聯繫上一次，但哈邁德感慨道，中國人對他們很友好，「我感覺他們就像我的家人一樣」。

哈邁德的展位。（紅星新聞）

哈邁德坦言，來中國是為兌現對妻子的承諾，「這是她第一次來，之前我就跟她描繪了很多中國的人、天氣和美食等，她聽後很興奮。在戰爭開打、航班取消後，她感到很沮喪。我要完成我對她的承諾」。此外，他投入大量資金預訂展位，貨物已提前空運至中國，運費不菲，無法放棄。

哈邁德多年從事中伊貿易，一年來華三四次，足跡遍及北京、西寧、蘭州等地。「中國有很多商業機會」，他認為這次參展雖成本高昂，但意義非凡。在展會上，哈邁德夫婦的攤位前人流不斷，中國顧客不僅購買商品，還送去善意與支持。

哈邁德感慨中國人待他們如家人一樣。（紅星新聞）

「他們就像我的家人，我永遠不會忘記這份溫暖」，哈邁德說，妻子也愛上了中國的美食與人情。最初只能收現金的他們，在伊朗朋友幫助下開通電子支付，生意漸好，「這兩天賺了點錢，但還想賣更多，彌補成本」。另外，哈邁德還計劃參加6月25日在青海舉辦的青洽會藏毯展區，邀請大家到其展位捧場。

談及回程，哈邁德表示計劃7月5日啟程，因伊朗航班未恢復，仍需經土耳其輾轉，「把那6天反著走一遍。還是在土耳其坐26小時大巴，開3天車回家」。他說，幸好聽聞停戰消息，路上應無轟炸威脅。