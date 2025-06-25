湖南男童疑被生父繼母長期虐待全身損傷　生母：只有腳底板是好的

湖南邵陽武岡市一名未滿8歲的男童被指遭到生父以及繼母長期的毆打虐待，導致全身多處軟組織損傷，其生母更透露孩子「除了腳底板是好的，其背部、臀部、下肢等部位都存在不同程度的淤血青紫腫脹」。經司法鑒定，孩子構成輕傷二級，目前其生父已被刑事拘留，當地檢察院提前介入，對該案進行立案監督。



6月24日，男童的生母江林反映稱，她的兒子彭小小遭到其生父長期的毆打虐待，其繼母也參與虐待，只是目前警方認為證據不足。

據江林介紹，她在2011年3月從外省嫁到湖南武岡，與彭培登記結婚，兩人育有兩女一兒。2019年5月13日，他們因性格不合離婚，根據協議，大女兒與兒子的撫養權歸男方，夫妻共同財產房子產權歸兒子所有，小女兒的撫養權歸她。不過，考慮兒子年齡小，離婚後江林暫時撫養了一段時間，直到兒子快四歲才將其送回彭培身邊，而後者也組建了新的家庭，與現任妻子牛麗麗育一子。

讓江林始料未及的是，今年3月，她的一名朋友突然讓她回湖南看看兒子，這是她才知道彭小小被生父及其繼母毆打。她又透露，男方一直不讓她看孩子，甚至封鎖了她的電話，導致這些年來她都沒見過孩子，甚至一度為此發生衝突。到了4月2日，她在學校見到了孩子，結果老遠就看見孩子身上、額頭上都是傷，隨即向學校轄區派出所報警。經調解後，她成功爭取到撫養權。

男童的手臂傷勢。（澎湃新聞）

江林表示，當時兒子除了腳底板是好的，其背部、臀部、下肢等部位都存在不同程度的淤血青紫腫脹。兒子告訴她，爸爸會用皮帶抽打他，打累了就由後媽繼續抽打，大腿的傷是用士巴拿錘的。

某醫院4月3日出具的病例單顯示，初步診斷彭小小頭部外傷、全身多處軟組織損傷。6月11日，武岡市公安局物證鑒定室出具的鑒定書顯示，彭小小所受的損傷構成輕傷二級。

面部淤青發紫，右耳廓傷痕明顯。（澎湃新聞）

6月17日，武岡市公安局以涉嫌故意傷害罪，將彭培刑拘。彭培承認自己毆打孩子，是因為孩子不聽話、有小偷小摸行為。儘管對於繼母牛麗麗，警方告知目前證據不足，暫未採取措施，不過孩子曾陳述繼母毆打、用開水燙過他，因此江林希望公安機關追究牛麗麗的刑事責任。

目前，警方仍在搜尋證據。目前，武岡市檢察院已提前介入。6月25日，武岡市檢察院指，認為彭培涉嫌虐待罪，已對此案進行立案監督。