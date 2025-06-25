江蘇警破「太空油」販毒集團拘12名販毒疑犯　女主腦年僅17歲

江蘇金壇警方近日公布一宗販賣「上頭電子煙」的新型毒品案，不法分子在電子煙中添加「太空油」（依托咪酯）、異丙帕酯等毒品成分。販毒集團成員有多名未成年人，其中主腦為年僅17歲的少女。



《央視新聞》報道，2024年8月，常州市公安局金壇分局指前派出所接群眾舉報，轄區一家賓館內有人吸毒，隨後民警在被舉報的地點查獲4名涉嫌吸食新型毒品「上頭電子煙」的人員。經初步調查，涉案的「上頭電子煙」來自一個外號叫「小丫頭」的人。

警方隨即成立專案組立案偵查，拘捕12名販毒犯罪嫌疑人及38名吸毒人員。經調查，涉案販毒集團成員有多名未成年人，主腦王某婷年僅17歲，而她第一次接觸「上頭電子煙」是在3年前的一次朋友聚會上。

涉案販毒集團成員有多名未成年人，女主腦年僅17歲。（影片截圖）

「上頭電子煙」含有依托咪酯等毒品成分，具有很強的成癮性和毒害性。（影片截圖）

警方介紹，「上頭電子煙」含有依托咪酯等毒品成分，對中樞神經有抑制作用，能產生短暫欣快、放鬆或類似醉酒、眩暈的「上頭」感覺。加料的電子煙吸入肺部後，毒品產生的效果僅需幾秒就可直達大腦，具有很強的成癮性和毒害性，嚴重侵害吸食者的身心健康。

長期吸食「上頭電子煙」會產生心理依賴，為了追求快感，不斷加大劑量，最後難以自拔。一旦停吸，就會出現焦慮、失眠、暴躁等負面情緒。長期濫用，還會導致行為失控、精神分裂、抑鬱等疾病。

太空油煙彈。（影片截圖）

禁毒民警介紹，「上頭電子煙」外觀和普通電子煙類似，但產品沒有正規生產廠家，包裝上也沒有成分表、合格證等標識；正規電子煙是煙草味，而「上頭電子煙」有刺鼻難聞的氣味。

另外，「上頭電子煙」的價格明顯高於普通電子煙，一支就要數百元；吸食後會有頭暈、站立不穩、意識模糊等反應，嚴重的還會出現莫名的狂笑、哭泣狀態，以及攻擊他人的傾向。