3年狂賺8億國際大毒梟「法老」竟是台大學霸！媽媽當幫兇也被捕

「台大學霸毒梟」林睿庠涉嫌化名「法老」（faro），在暗網架設販毒平台，3年不法所得高達30億（台幣，下同，約7.9億港元）。



目前連他的媽媽也被列為洗錢被告，理由是有發現4000萬（約1048萬港元）金流曾在她帳戶中進出，帳戶目前還有400萬（約105萬港元）存款。

FBI破獲暗網毒品交易平台「Incognito Market」，發現主腦「法老」竟是台大畢業生林睿庠。（LinkedIn）

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美國聯邦調查局（FBI）依據台美司法互助協定，與台北地檢署合作此案，並透過北檢於去年6月查扣林睿庠在台的資產，其中包含位於天母的豪宅，以及超過億元的銀行帳戶。全案仍在偵辦中。

據了解林睿庠被捕跟美方進行認罪協商，雖然他被以涉犯毒品共謀、經營毒品交易平台、洗黑錢、電信詐欺等罪名起訴，最高可能面臨無期徒刑，但他若真的將共犯們供出，今年9月的宣判將可獲得減刑。

但他的犯罪行為也連累媽媽，父母離婚，從小把他帶大的施姓母親，帳戶裡被查出有4000萬的金流進出，目前還有高達400萬的存款，目前也已被台灣檢察機關認為有協助洗黑錢，遭列為洗黑錢案的被告。

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