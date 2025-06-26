半導體大廠芯啟源大裁員！員工批欠薪多時　HR嗆：有本事告我們

內媒24日報道，中國DPU晶片大廠南京芯啟源半導體（Corigine）被員工在求職平台踢爆，自3月起就未發工資，員工批評出現無賠償裁員的情況，另外芯啟源已經長達三年沒有發放年終獎金，引發業界關注。



南京芯啟源半導體員工稱，公司自2025年3月以來拖欠工資、3年不發年終獎，以及區別對待員工，南京團隊已基本解散，並附有一張“暴力違法0賠償裁員”圖片。過去數年，晶片廠商頻現裁員、破產等震盪消息，令從業者深感不安。作為DPU明星企業，芯啟源此番風波更引發市場對細分領域發展態勢的高度關注。



南京芯啟源半導體（Corigine）宣布裁員。（網絡圖片）

據《網易》報道，日前有員工在求職平台「脈脈」發文控訴，「DPU頭部公司芯啟源喪盡天良」，並指出公司拖欠工資，且自2022年起就未發年終獎金，讓員工只能透過網絡發聲。

爆料內容更細數公司6大爭議作法，包括今年3月起停發薪資、裁員不給任何補償、合約寫入的年終獎金連續3年未發、同工不同酬、對3月離職者不發當月薪水，甚至用「年底提離職就調漲薪水，若不提離職者則維持原薪不動」的奇葩方式留住員工。

內媒實地探訪芯啟源的南京辦公室。透過玻璃門可見內部工位空無一人，桌上散落著辦公電腦、資料夾及一些雜物，整體而言並不淩亂。目前，引發關注的紙張業已撕去，但裁員風波卻未曾停止。

芯啟源的南京辦公室。透過玻璃門可見內部工位空無一人，桌上散落著辦公電腦、資料夾及一些雜物，整體而言並不淩亂。（網絡圖片）

另一員工表示，自己任職3年半，一毛年終沒拿，累積被欠年終20萬（不算績效獎金）和2個月工資，公司卻一再無視申訴，甚至態度非常強硬，當員工向警方反映時，HR竟當著警方面嗆聲「我們就是不賠償、不發工資，有本事告我們呀」。

曾被半導體業視為明日之星 百億估值空轉

天眼查顯示，芯啟源電子科技有限公司（以下簡稱「芯啟源」）成立於2015年8月，位於浙江湖州，註冊資本9534萬美元，經營範圍包括積體電路晶片設計及服務、積體電路晶片及產品銷售、積體電路製造等。

芯啟源曾被業界視為DPU明星企業、「國產替代先鋒」，估值一度上看150億元人民幣。僅2021年，芯啟源就一口氣完成數億元Pre-A2、Pre-A3、Pre-A4輪融資，並於次年再獲超億元戰略投資。截至2024年4月，芯啟源稱已推出4款產品，團隊成員近300人，在中國上海、南京、武漢、北京、廈門、香港、杭州以及美國矽谷、英國、南非等地設有辦公室和研發中心。

據悉，芯啟源創始人、董事長兼CEO盧笙在取得上海交大學士和美國拉瑪爾大學碩士學位後，曾在矽谷工作20多年，進入Marvell、Broadcom等公司從業，並參與多個創新企業、創新項目的兼併收購，在網路交換機和手機晶片等領域具有研發和管理經驗。

芯啟源部分員工批評，公司此前數輪融資，以及2024年賣掉EDA產品線所獲的5.5億元絕非小額資金，刨掉企業運營所必需的成本外，似乎不該陷入如此窘境。內媒通過天眼查發現，自去年以來，芯啟源及關聯公司已有多筆股權被凍結，並存在勞動爭議案件，種種細節為資金流向埋下伏筆。

內媒評價，近年來，DPU行業波折不斷，諸多企業進入並購時刻，資本層面的「泡沫」與想像空間同步收縮。芯啟源此次風波雖因「經營困難」而起，但問題的核心似與行業波動關係不大，而與其戰略路徑選擇、資金使用效率等內部系統性問題密切相關。