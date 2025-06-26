網傳小米前總監外遇200女　包養合約100萬現金SM任玩　正宮怒報警

小米集團前中國區品牌總監馮德兵，近日爆出婚外情風波，內容涉及超過200位女性的「包養合約」，在微博社群引起軒然大波。



據了解，事件由馮德兵妻子舉報，˙她日前察看手機後發現大量敏感資料，在得知馮德兵疑似與多名女子育有6至7名子女後，決定提出離婚。她稱，「這些孩子可能是壓垮婚姻的最後一根稻草」。



事件在內地引發廣泛討論，主要是馮德兵和女子們簽的包養合約內容誇張，且金額龐大，包含SM細節、無套性交、出勤規範與每月支付金額等內容，嚴謹程度如法律文件，條約顯示有女子「陪伴」三日，獲得高達100萬元人民幣現金的報酬。



馮德兵與200多名女子外遇。（網絡圖片）

據了解，馮德兵與妻子曾經簽署《婚姻無需忠誠證明》，內容稱允許馮德兵在維持婚姻義務的前提下進行婚外關係。

馮德兵與妻子曾經簽署《婚姻無需忠誠證明》，內容稱允許馮德兵在維持婚姻義務的前提下進行婚外關係。（微博）

馮德兵的妻子在察看手機後發現大量的親密照和合約，更疑似在外面有其他的孩子，馮妻因此決定曝光並報警。

網傳畫面，馮德兵手機中有大量與年輕女子的合影，部分照片非常裸露。馮妻稱，這些女子多為網紅、年輕女大生，也有海外留學生，並非是性交易者。

馮德兵與200多名女子外遇。（網絡圖片）

馮德兵與200多名女子外遇。（網絡圖片）

馮德兵與妻子的結婚證。（網絡圖片）

有爆料稱，馮德兵針對不同女性訂製合約條件與金額。例如，與一名沈姓女子簽訂每月陪伴4天、支付10萬人民幣的協議，內容包括極端性行為條款如「喝聖水」，且女方不得拒絕；若違反合約，需返還50%的金額。

馮德兵與包養對象簽署「性愛責任同意書」。（微博）

馮德兵與包養對象簽署「性愛責任同意書」。（微博）

據網傳資料，一名熊姓女子的合約內容則為每月陪伴1天，同樣支付10萬元人民幣，所涉行為與沈女相似。也有一名李姓女子則簽署72小時陪伴契約，獲支付高達100萬元人民幣，其中特別標明「不得干擾乙方家庭生活」，顯示對方可能已婚。