深圳官宣2條地鐵將直達東莞 打造「雙城15分鐘」交通圈
撰文：盛昀
出版：更新：
6月21日，大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區科學聯盟成立，超萬名科研人才將在光明科學城與松山湖科學城交流互通。深莞兩市加快打造雙城「15分鐘交通圈」，推進已運營的深圳6號線支線對接東莞1號線，年底即將通車的深圳13號線北延段對接東莞5號線。
深圳6號線支線對接東莞1號線
深圳13號線北延段對接東莞5號線
據介紹，深莞兩地通過構建「2城際、2地鐵」的軌道網絡，提高「兩城」之間的商務通勤效率：結合兩市城市軌道規劃，推進已運營的深圳6號線支線對接東莞1號線，年底即將通車的深圳13號線北延段對接東莞5號線，建成後2條線路設計運力約3.5萬人次/小時。
其中，深圳地鐵6號線，起點設在深圳科學館，途經深圳北站、龍華、石岩、光明等區域，終點位於松崗，全長49.7公里，共設27座車站。
深圳地鐵13號線北延段起自上屋站，止於公明北站，線路全長約19.23公里，共設站11座，是西部偏東次一級交通走廊的快速線路。線路北端預留與東莞軌道交通5號線換乘條件，通車後，從光明科學城45分鐘即可通達深圳灣口岸。
新建光明科學城至松山湖科學城主幹通道
深莞兩地還將新建光明科學城至松山湖科學城主幹通道，以南光高速北延和光僑路北延（共雙向8車道）雙接東莞科學大道（雙向6車道），全長約13公里，建成後通行能力達9000車次/小時。
其中，南光高速北延南起松崗立交，北至深圳市界，道路等級為城市主幹路，總長3.83公里；光僑路北延南起公常路，北至南光高速北延，道路等級為城市主幹路，總長7.2公里。
深圳機場拒托運果王 2旅客當場狂食3個榴蓮兼求助路人幫「消滅」深圳三大免費賞荷勝地 洪湖公園有罕見並蒂蓮？｜附交通周邊景點粵西最大智慧冷鏈樞紐啟用：助力世界水產從湛江走向全國餐桌深圳推進綜合改革試點：加快建設河套合作區、新皇崗口岸明年啟用內地7月起施行新列車運行圖 首開「深圳北至深圳北」高峰大環線