深圳官宣2條地鐵將直達東莞　打造「雙城15分鐘」交通圈

6月21日，大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區科學聯盟成立，超萬名科研人才將在光明科學城與松山湖科學城交流互通。深莞兩市加快打造雙城「15分鐘交通圈」，推進已運營的深圳6號線支線對接東莞1號線，年底即將通車的深圳13號線北延段對接東莞5號線。



深圳地鐵13號線。（深圳衛視）

深圳6號線支線對接東莞1號線

深圳13號線北延段對接東莞5號線

據介紹，深莞兩地通過構建「2城際、2地鐵」的軌道網絡，提高「兩城」之間的商務通勤效率：結合兩市城市軌道規劃，推進已運營的深圳6號線支線對接東莞1號線，年底即將通車的深圳13號線北延段對接東莞5號線，建成後2條線路設計運力約3.5萬人次/小時。

其中，深圳地鐵6號線，起點設在深圳科學館，途經深圳北站、龍華、石岩、光明等區域，終點位於松崗，全長49.7公里，共設27座車站。

6號線支線線路示意圖（站名以實際建成為準）。（南方都市報）

13號線工程示意圖，以實際情況為準。（蛇口信息報）

深圳地鐵13號線北延段起自上屋站，止於公明北站，線路全長約19.23公里，共設站11座，是西部偏東次一級交通走廊的快速線路。線路北端預留與東莞軌道交通5號線換乘條件，通車後，從光明科學城45分鐘即可通達深圳灣口岸。

新建光明科學城至松山湖科學城主幹通道

深莞兩地還將新建光明科學城至松山湖科學城主幹通道，以南光高速北延和光僑路北延（共雙向8車道）雙接東莞科學大道（雙向6車道），全長約13公里，建成後通行能力達9000車次/小時。

深莞兩地還將新建光明科學城至松山湖科學城主幹通道。（深圳衛視）

其中，南光高速北延南起松崗立交，北至深圳市界，道路等級為城市主幹路，總長3.83公里；光僑路北延南起公常路，北至南光高速北延，道路等級為城市主幹路，總長7.2公里。