國防部：美執意武裝台灣　最終只會引火燒身

周四（26日）下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校表示，和平共處是中美兩國應共同守住的底線，中方堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的軍事勾連。



會上媒體提及，近期，美國防長長赫格塞思（Pete Hegseth）在國會聽證會上稱，中國是「步步緊逼的威脅」，美方將優先增加印太地區威懾力，「以實力求和平」。美國「大而美」法案明確將撥款120億美元用於「太平洋嚇阻計劃」，提升印太部隊戰備實力，強化台灣防衛能力。另一方面，美方近期邀請台軍代表赴美觀摩美盟空軍部隊聯合演習。美眾議院撥款委員會近期通過2026財年「國防撥款法案」，其中包括5億美元援台預算。

張曉剛表示，大國相處之道不應是零和博弈，和平共處是中美兩國應共同守住的底線。中國的發展對任何國家都不構成威脅，也從來不像有的國家那樣搞威懾、脅迫那一套，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。

張又指，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方一再背信棄諾，執意武裝台灣，最終只會引火燒身、自食苦果。我們敦促美方樹立客觀理性對華認知，不要總拿中國說事，欺騙誤導美國民眾和國際社會，而是要為兩國兩軍關系發展創造有利條件。

張強調，中方堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的軍事勾連。不管是軍援、軍售還是其他什麽名目，美方都是想把戰火引向台灣，意在毀台、害台，用心極其險惡。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。正告民進黨當局，「倚美謀獨」注定失敗，「以武拒統」死路一條。