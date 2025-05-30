美國將擴大對台軍售？國防部：台灣是中美關係第一條不可逾越紅線

《路透社》今日（5月30日）引述2名美國官員披露，美國計劃將對台軍售規模提升至超越特朗普（Donald Trump，川普）第一任期的183億美元水準，以遏制北京升級對台灣的軍事壓力。



對此，中國外交部發言人林劍強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」



2021年特朗普任內宣布多項對台軍售案，內容包括F-16V戰機等。（網上圖片）

據了解，美國不願具名的官員透過媒體放話稱，美國未來4年同意對台軍售規模，預期將超越川普第一次執政期間。此外，其中一名官員表示，「美國正敦促台灣在野黨，不要反對台灣政府提高國防預算支出到國內生產毛額（GDP）3%的行動」。

對此，林劍呼籲，「中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是八一七公報的規定，停止售台武器，停止製造台海局勢緊張因素，中方捍衛國家主權和領土完整的決心，堅定不移。」

美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

美國是台灣最重要的國際支持者和武器供應國。據計算，特朗普第一總統任期內批准對台武器銷售總額約183億美元，拜登政府則為84億美元。值得關注的是，特朗普2024年在競選總統期間，曾暗示台灣應付保護費，並多次指責台灣搶走美國晶片生意，引發台灣當局的擔憂。