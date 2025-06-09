國防部正告民進黨：美製武器救不了自己的命

針對美國近期對台軍售動作頻頻，包括向台灣運送新一批M1A2坦克，並計畫未來四年進一步擴大對台軍售規模，國防部發言人蔣斌表示，中方對美售台武器行為堅決反對，並強調「美製武器救不了自己的命」，「倚外謀獨」注定失敗。



內媒《澎湃新聞》報道，有記者提問，美國正向台灣運送M1A2坦克，並計畫未來四年增加對台售武，規模可能超過美國總統特朗普第一任期對台軍售總量。此外，美軍前官員透露，目前約有500名美軍人員在台活動，遠高於先前美國國會披露的數據。

國防部發言人蔣斌。（國防部）

對此，蔣斌指出，這些行為是由美方與「台獨」勢力主導的挑釁行動，嚴重侵犯中國核心利益，意圖改變台海現狀、升高地區緊張。「誰在不顧中方堅決反對一味挑釁？誰又在破壞台海穩定反覆拱火滋事？相信世人一目了然。中方對此強烈不滿、堅決反對。」

蔣斌強調，台灣問題是中國核心利益的核心，是中美關係的第一條不可逾越紅線。他呼籲美方立即停止與中國台灣任何形式的軍事勾連，「否則只會引火燒身、得不償失」。

他也正告民進黨當局，「美製武器救不了自己的命」，「倚外謀獨」注定失敗。蔣斌最後表示，解放軍將繼續加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎「台獨」分裂與外部勢力干涉圖謀。