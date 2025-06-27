新一代國產CPU在北京發布　自主研發！性能相當於主流產品水平

周四（6月26日），中國自主研發的新一代國產通用處理器——龍芯3C6000，在北京發布。央視報道指，其性能相當於2023年或者2024年市場主流產品的水平。



龍芯3C6000。（央視）

龍芯3C6000。（央視）

龍芯3C6000。（央視）

中央處理器（CPU）是計算機的核心組成部分，最新發布的龍芯3C6000，採用中國自主設計的指令系統龍架構，無需依賴任何國外授權技術，也不依賴任何境外的供應鏈，是中國自主研發、自主可控的新一代通用處理器，可滿足通算、智算、存儲、工控、工作站等多場景的計算需求。

目前，3C6000系列處理器已獲《安全可靠測評公告》當前最高等級二級認證，可確保關鍵領域應用安全。

據中科院計算技術研究所研究員、龍芯總設計師胡偉武介紹，「3C6000的性能相當於2023年或者2024年市場主流產品的水平，是一個土生土長的CPU，它沒有任何境外技術授權，也不依賴任何境外的供應鏈，完全是依賴境內的供應鏈，而且從指令系統到各種IP核都是自己研發出來的CPU。」

今次發布的還有龍芯2K3000/3B6000處理器，同樣採用自主指令系統龍架構。該處理器主要面向智能終端和工控應用，為人工智能等領域應用提供了底層技術支撐。

胡偉武續稱，「在性能完全夠用的前提下具有性價比優勢，這標誌着我們的CPU可以走向開放市場競爭。不管是對國家信息產業還是對龍芯來說，是面臨的一個新的轉折點。」