為何最強開源CPU｢香山｣是中國的　中科院研究員回應美國天才黑客

1月2日， 有「天才黑客」之稱的George Hotz（綽號Geohot）在X發文表示，為何最好的開源CPU「香山」是中國的，並提出「美國的在哪裡？」。該貼文發布兩天後就收穫了超50萬閱讀，引發海外網民關注討論。



對此，「香山」的核心負責人，中國科學院計算技術研究所研究員包雲崗長文感慨「香山」能夠受到海外關注，表示此前曾有人質疑「香山是PPT造芯」，但研發開源晶片是一件很難的事，尤其是高端CPU IP核。他也透露，2025年將是香山的交付年。



美國博主George Hotz在X發文稱「為何最強開源CPU是中國的？」引發海外網民熱議。

George Hotz是曾是開源自動駕駛公司Comma AI的總裁，也是美國「天才黑客」，日常對晶片硬件領域非常關注。他的貼文一經發布，讓「香山」在Hackernews上掀起了討論，「香山」處理器的GitHub Star在2天內也迎來了暴漲。

對此，「香山」項目核心負責人，中科院計算所研究院包雲崗教授也表達了感慨，表示這是對香山項目的一種肯定。

包雲崗回應表示，香山開源CPU項目已經啟動5年，現在隨著產業發展，更加堅定了開源CPU這個信念。目前，香山項目已經取得了一定進展。性能上可以媲美ARM Neoverse N2，同時也已找到第一批企業用戶。

包雲崗發文回應「香山」受到關注。

「香山」開源高性能RISC-V處理器核源是中國科學院在2019年佈局的「中國科學院先導戰略專項」。

中國科學院計算技術研究所於2021年成功研制了第一代開源高性能RISC-V處理器核「香山（雁棲湖）」。第一代「香山」主頻達到1.3GHz，28nm工藝，SPECINT2006評分超過7分/GHz，同頻性能達到ARM A72水平，是同期全球性能最高的開源處理器核。

2023年5月，第二代「香山」（「南湖」）發布，主頻達到2GHz，14nm工藝，SPECINT2006評分為10分/GHz，是我國首款對標 A76 的高性能開源RISC-V處理器核。

2024年4月，第三代「香山」（「昆明湖」）開源高性能RISC-V處理器核發布，設計工藝為7nm，主頻達到3GHz，SPECINT2006評分為15分/GHz，採用國際上首次基於開源模式的處理器晶片聯合開發。得益於指令精簡、可擴展、開源等優勢，RISC-V指令集一直被視為x86、Arm之外最有潛力的第三大處理器指令集架構，同時也被視為中國晶片產業自主可控的重要路線。

「昆明湖」的微架構。

不過目前，香山處理器還沒有實現量產。因此，有質疑稱「香山雷聲大、雨點小，一直沒有量產晶片」、「香山是PPT造芯」。對此，包雲崗在回應中表示，「很多人低估了開發一款高端CPU IP核的難度，某種程度上可以說這比直接做一款CPU的難度更大。」

他解釋，因為CPU對面積、功耗的要求相對低一些，但是CPU IP核則既要性能高，又要面積小，還要功耗低，PPA不能有一項短板才能競爭力。「回望2024年，我們用了一年時間不斷優化第三代香山(昆明湖架構)的面積和功耗，才終於實現和N2相比差距縮到8%以內。」同時他透露，2025年將是香山的「交付年」。