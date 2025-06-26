中國駐大阪總領事嗆以色列是納粹　遭美大使批「未被訓練的小狗」

日前，以色列與伊朗衝突期間，中國駐日本大阪總領事薛劍發文，將以色列類比納粹德國，遭到批評，以色列駐日大使反駁指薛劍的發文是對猶太大屠殺記憶的侮辱。到了6月24日，美國駐日本大使格拉斯（George Glass）批評薛劍有如「未被訓練的小狗」；隨後薛劍回應，批評格拉斯傲慢、無恥且離經叛道。



6月14日，薛劍發文貼出納粹德國國旗和以色列國旗，寫道「納粹（1933-1945年）屠殺猶太人，以色列（1948-）是猶太人屠殺（其他人）」等批評以色列，並嘲諷美國與以色列的關係。19日，以色列駐日大使科恩（Gilad Cohen）發文反駁，指薛劍的言論越界，不僅可恥、反猶主義、危險，也是對猶太大屠殺記憶的侮辱，強調不容許有人在日本做出反猶太主義或煽動的行為，呼籲日本外務省採取堅決行動處理。隨後，薛劍該篇發文被刪除。

薛劍被指是「戰狼」外交官。（中青在線）

到了24日，格拉斯的X官方帳號，以英文、日文雙語發文指：「中國駐大阪總領事薛劍，在現已刪除的發文中把以色列比為納粹德國，展現出令人震驚的反猶主義、無知以及粗俗，與其說他是戰狼外交官，不如說是一隻未被訓練的小狗。」

格拉斯批評薛劍。（Ｘ）

而薛劍同日即以日文發文回應格拉斯，「你這個做出卑劣人身攻擊的人，到底是哪裡的『小狗』，地球人都心知肚明。希望你能清楚地意識到自己的行為是多麼傲慢、無恥且離經叛道」。

這並非4月才上任的格拉斯首次與中國外交官互嗆。6月初，六四天安門事件36周年時，格拉斯貼出著名的「坦克人」照片，寫道「為了自由和民主奮鬥，永遠值得」。中國駐日本大使吳江浩則提到美國政府限制哈佛大學招收國際學生的爭議，二人你來我往，發文互嗆。而在履新時，格拉斯曾說，美國和日本必須「共同反擊像中國這樣的國家」。