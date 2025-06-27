苗華被免去中央軍委委員職務　涉嫌嚴重違紀違法

周五（6月27日），十四屆全國人大常委會第十六次會議在北京閉幕。會議經表決，免去苗華的中央軍事委員會委員職務。



2024年11月28日，國防部新聞發言人吳謙在例行記者會通報，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究，決定對苗華停職檢查。

今年4月30日，全國人民代表大會常務委員會發布公告，宣布中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華的第十四屆全國人民代表大會代表職務。依照有關規定，苗華的代表資格終止。

全國人大常委會5月15日發布的2025年第3號公報提及，「苗華因涉嫌嚴重違紀違法，2025年3月14日，中央軍委政治工作部召開軍人代表大會決定罷免苗華的第十四屆全國人民代表大會代表職務。」

目前，國防部官網的中央軍事委員會委員名單中，苗華已被除名，僅剩劉振立、張升民2人。

苗華。（央視）

公開資料顯示，現年70歲的苗華出生於福建福州，國防科技大學管理工程專業畢業，本科學歷。

1969年，苗華入伍後長期在駐福建的第31集團軍工作；1999年，任第31集團軍政治部主任。2005年，調赴江蘇徐州，任同屬南京軍區的第12集團軍政治委員；2010年，跨軍區調往蘭州軍區，歷任政治部主任、政治委員等。

2014年，苗華跨兵種調任海軍政治委員。2017年，擔任中央軍委政治工作部主任。