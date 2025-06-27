小米首款AI眼鏡登場：AI眼鏡國產市場迎來爆發

6月26日，小米AI智能眼鏡也正式發布。這款小米AI眼鏡採用雙芯組合模式，好比給眼鏡裝了兩個「超級大腦」：一邊處理「日常瑣事」，並降低功耗；一邊專注於影像，保證AI視覺和影像方面表現出色，成為不少攝影愛好者的「新好」。



6月26日，小米AI智能眼鏡也正式發布。

從目前的發布勢頭來看，AI眼鏡不僅功能上在完成質的飛躍，價格戰也拉開了帷幕。或許，不久的將來，消費者便能花更少的錢，享受更優質的產品。這也成為讓AI眼鏡真正走進大眾市場的契機。

近年來，AI(人工智能）眼鏡持續火爆，它不僅解放了人們的雙手，也解放了人們對佩戴類智能產品的想象，甚至正在改變我們的生活習慣。從早期的GoogleAI眼鏡刷新了人們的「眼界」開始，市場上就開始不停出現各種AI眼鏡，在2024年到達一個高峰期，出現過僅10天國內外就發布了18款AI眼鏡的盛景。

小米首款AI眼鏡登場 第一人稱視角拍攝+智能交互 2千餘元可到手

小米發布會雷軍介紹AI眼鏡精華片段👇👇👇

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今年「6·18」期間，京東數據顯示，AI眼鏡成交量同比增長7倍，AR（增強現實）眼鏡用戶數同比增長70%。而剛過去不久的5月，已有聯想、李未可、Google、雷鳥等10款AI眼鏡陸續發布。最近，全球第一個AI眼鏡支付功能上線，或又將刺激AI眼鏡持續「爆款登場」。

全球首個自帶支付功能的智能眼鏡來了!

AI眼鏡，即人工智能眼鏡，是一種集成了人工智能技術的智能穿戴設備。這類眼鏡通常配備有攝像頭、傳感器、微型處理器和顯示屏等組件，能夠通過內置或雲端的人工智能算法處理視覺信息、識別物體、理解環境，並為用戶提供增強現實(AR)體驗或其他智能化服務。

如今仍在不斷叠代更新的AI眼鏡，早已脫離了手機的捆綁，不僅可以直接在鏡片上顯示具體的文本信息，還可直接語音操作，用戶不必手持任何設備即可進行信息確認，甚至可以自動識別眼部或面部動作即可進行簡單交互活動。

最近，Rokid（靈伴科技）與藍思科技聯合開發的AI+AR眼鏡Rokid Glasses大熱出鏡，宣布正式下產線並推出市場，這是全球首款實現規模化量產的消費級AI+AR眼鏡，也是全球第一個自帶支付功能的智能眼鏡——內置支付寶，可實現「看一下」即時支付。

Rokid Glasses是一款圍繞全天候佩戴使用而設計的全功能智能眼鏡，通過內置支付寶小程序，用戶只需要將眼鏡對準收錢碼，並說一句「樂奇，付錢××元」，即可進行付款操作，無需再動手操作手機。同時，Rokid Glasses還可結合支付寶的多維度風控系統，確保每一筆交易的安全性，全方位保障智能眼鏡設備、用戶支付過程，確保設備安全，確保「本人支付」，並承諾支付「被盜即賠」。

Rokid Glasses一經發布，目前全球訂單量已突破25萬台，隨著首台眼鏡走下產線，已即將開啟交付。公司方面還表示，預計2025年年底預訂量還將翻番，明年的出貨目標則是100萬台。AI眼鏡的支付功能開啟，讓這個原本有點「擺設」嫌疑的產品走入更為「實際」的民用市場。

據介紹，Rokid還將繼續與支付寶進一步拓展更多的便民生活服務。例如，駕車駛離停車場時快速「看一下」即可繳費；語音快速完成手機充值、水電煤繳費等生活繳費以及語音打車、點餐等相關支付場景，還可隨時將用戶的購買需求加入日程提醒，等等。此外，Rokid持續探索AR在醫療、教育、文旅等垂直領域的深度應用，共同推動AI眼鏡從「技術驗證」邁向「規模爆發」。

北京某企業發布的AR翻譯眼鏡（影片截圖）

瞄準暑期市場，各品牌陸續發力

拼技術，比價格，經濟實用哪家強？事實上，自2012年Google推出了首款Google智能眼鏡，智能眼鏡市場便一直持續升溫。有數據顯示，2025年第一季度，中國智能眼鏡市場出貨量已達49.4萬台，同比增長116.1%。尚未結束的6月，成交量同比增長已超過8倍。

AI眼鏡概念甚至帶動股市，成為市場焦點，多只個股強勢拉升，開盤即現競價漲停態勢。從去年年初至今，國內外已有十餘個主流品牌的AI眼鏡產品上市開售，包括小米、百度在內的大廠系AI眼鏡，眼下正瞄準今年的暑期節點，準備陸續上新。

6月12日，北京企業亮亮視野（LLVision）在韓國首爾舉辦「Leion Hey2 產品發布會」，推出進入韓國市場上的第一款AR翻譯眼鏡，其整機重量僅49克，支持全球100多種語言或方言，延遲低於500毫秒，在語音低於環境噪聲-20分貝的情況下識別準確率達98%，且單機續航8小時，各項技術指標均屬國際領先。

6月20日，祖克伯格創立的Meta攜手Oakley推出了一款Oakley Meta HSTN運動型智能眼鏡。該眼鏡有內置攝像頭、開放式揚聲器，支持IPX4防水等級，售價499美元（約合3587元人民幣），將於7月11日開始接受預購。這款運動型AI眼鏡，基於Oakley眼鏡的HSTN風格打造，甚至配備了超廣角鏡頭，可以拍攝3K視頻，此外，還可直接通過語音讓眼鏡開始拍攝視頻。眼鏡集成開放式揚聲器以及麥克風陣列，可滿足語音通話、聆聽音樂等需求。其智能助手還能即時給予用戶實用性指導，比如在打高爾夫球的時候，問當前的風速多大，眼鏡就會給出詳細的信息，幫助判斷風速帶來的影響。

6月24日，「阿里雲出海大會·深圳站」發布會上，雷鳥創新宣布基於阿里通義系列模型及阿里雲全球基礎設施，其AI眼鏡已覆蓋全球25+國家及地區，其中在北美及日韓的市占率已達到40%以上。雷鳥創新創始人兼CEO李宏偉表示，預計今年AI眼鏡的銷量將是去年的3倍以上。而首款搭載通義VL等系列模型的AI眼鏡雷鳥V3也已經面市，其平均AI響應延遲僅為1.3秒，回答準確率則高達98%。