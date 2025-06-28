3C認證尿袋北上登機必備｜腦場直擊小米無3C、Momax Belkin達標｜由於羅馬仕ROMOSS、 Anker生產之行動電源（又稱：尿袋、充電寶）相繼發生自燃事故，並需要官方召回涉事產品，中國民航局早前宣佈將嚴格執行安檢規定，沒有 3C 標識 （CCC）標籤印記之尿袋，將無能帶上飛往中國境內之航班。那經常要來回內地的香港人，如何才能確保使用／購買合乎相應資格的「尿袋」呢？

記者直接落旺角「電腦場」走一遍，發現只有一個品牌Momax有清楚印上CCC標誌在機身及包裝上。此外，另一品牌 Belkin 主動聯絡香港01，並提供了旗下取得CCC認證的產品型號，方便用家購買。



返大陸玩小心！無「CCC」認證行動電源禁帶上機 教你點樣檢查

先來理解 3C 認證是甚麼

為保護消費者人身安全及加強產品質量管理，美國、日本、歐盟國都有自己一套電子產品的安全認證規格，內地同樣有「3C 認證」（中國強制性產品認證 ／ China Compulsory Certification）。中國民航局明文表示，所有希望帶上航機的行動電源，必須在機身上清晰印刷上由3個C字橫排組成的「3C 認證」標誌，如刮甩或甩色不見均視為不合格。

留意圖右的是歐洲經濟區(EEA)發出之「CE 認證」，圖左才是中國的「3C 認證」

某生產商向記者解釋：「CCC 認證要求相當高，必須明確印刷CCC標誌在產品上面；所以如果見到產品上面沒有絲印的CCC， 只在包裝盒上或產品上以sitcker補貼標誌，事實上也是不合規格。」

單單包裝上印有3C認證是沒用的，中國民航局要求電池機身上要清晰印刷有「3C 認證」標誌，不接受刮甩或甩色不見。

多次在航機上出事的羅馬仕ROMOSS行動電源，以及另一存在自燃危險的品牌Anker，已被官方取消3C認證，相關型號亦已召回。

多次在航機上出事的羅馬仕ROMOSS行動電源，以及另一存在自燃危險的品牌Anker，已被官方取消3C認證，相關型號亦已召回。

Anker 召回的行動電源型號：

A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689與A1257



羅馬仕召回的行動電源型號：

PAC20-272﹑PAC20-392﹑PLT20A



此外記者也要提醒各位，就算不是乘搭飛往中國之航機，香港民航處針對帶行動電源上飛機，亦已嚴格執行2025年新例，詳請請參考：

尿袋上機限制2025｜民航處嚴禁航機上使用充電寶．選電池看這數值

掃腦場發現｜暫得Momax產品有3C認證

國際品牌小米已明確回覆香港01之查詢：「香港小米在香港發售的為國際版產品，全部行動電源均已取得在港發售所需之安全認證，但並不包括中國3C認證。」記者直接到小米之家親手查看各款「尿袋」，的確由包裝以至電池之機背，並未印上以「3C 認證」標誌。

香港小米發售的是國際版產品，全部行動電源均已通過在香港發售所需之安全認證，但並不包括中國3C認證。

香港小米發售的是國際版產品，全部行動電源均已通過在香港發售所需之安全認證，但並不包括中國3C認證。

記者早前到旺電及星際城市掃場，發現大品牌給XPower、Magic-Pro之「尿袋」在包裝上均未有印上「3C 認證」標誌。向店員查詢，回應跟小米官方解釋相約：「在香港發售之行動電源並不需要3C 認證，加上這個規格的安全要求極之高，不少廠商的外銷版電池都放棄去拿認證。」記者在旺電行場，發現只有Momax的行動電源，從外盒同電池本身都清楚印有「3C 認證」標誌。

留意，市場還有很多地方售賣行動電源，不代表全香港只有Momax產品擁有3C認證，另外Momax行動電源也不是全部產品都擁有「3C 認證」，比如高達聯乘系列就沒有。

記者在旺電行場，發現只有Momax的行動電源，從外盒同電池本身都清楚印有「3C 認證」標誌。

記者在旺電行場，發現只有Momax的行動電源，從外盒同電池本身都清楚印有「3C 認證」標誌。

記者在旺電行場，發現只有Momax的行動電源，從外盒同電池本身都清楚印有「3C 認證」標誌。

記者在旺電行場，發現只有Momax的行動電源，從外盒同電池本身都清楚印有「3C 認證」標誌。

belkin 香港代理主動聯絡：以下產品有 3C 認證

另一人氣品牌 belkin 旗下亦有行動電源擁有「3C 認證」，而且代理商看到本報導後主動聯絡，並附上多款在產品上、包裝上清楚印有CCC標誌的產品清單，方便用家購買。最後，記者強調在香港發售之行動電源並不需要取得「3C 認證」。是次報導只是針對希望手提行動電源帶上飛往中國航機之用家需要。

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行動電源之購買和使用亦有相當多貼士和要點，不妨參考消委會之建議