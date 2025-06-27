小米首款AI眼鏡登場　第一人稱視角拍攝+智能交互　2千餘元可到手

昨晚，小米首款AI眼鏡正式發布，這是面向下一代的個人智能設備，標誌着小米正式進入智能眼鏡賽道。



據介紹，小米AI眼鏡不含鏡片約40克，長時間佩戴幾乎無感。

小米發布會雷軍介紹AI眼鏡精華片段👇👇👇

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玩色款式：三種配色+兩款變色

小米AI眼鏡除了有黑色、玳瑁棕、鸚鵡綠三種配色，還推出了兩款電致變色版本，鏡片可在0.2秒內進行變色切換。

單色版雙指在鏡腿側邊滑動，即可調節鏡腿顏色的四檔遮光度；多色電致變色版本能在四種不同濃淡的黑色、粉色、藍色、紫色之間切換。

強大拍攝：1200萬像素主攝隨時隨地第一身拍Vlog

小米AI眼鏡配備1200萬像素主攝，支持2304x1728高清錄像和EIS電子防抖，保證第一視角拍攝畫面的穩定，配備四麥克風陣列、骨傳導麥克風，開放式揚聲器。

除了可以用語音啟動拍攝外，也可通過鏡腿處的拍照鍵啟動，真正騰出雙手，第一人稱視角拍攝，適合日常Vlog拍攝、旅行記錄。

用戶在微信視頻通話或抖音、嗶哩嗶哩、微博等平台進行直播時，只需通過手機的融合設備中心，即可快速調用眼鏡攝像頭，切換到第一人稱視角拍攝。

隨身AI：內置超級小愛同學

小米AI眼鏡內置超級小愛，提供圖文識別、物體識別、植物動物識別和翻譯能力，支持全語音交互，用戶可獲取新聞、天氣、百科知識或即時操控智能家居設備，支持掃碼支付。

超長待機：強續航8.6小時

小米AI眼鏡搭載高通驍龍AR1晶片和BES2700H低功耗處理晶片，內置小米金沙江電池，典型續航8.6小時。

配鏡服務：全國400家眼鏡門店可驗光+定製鏡片

配鏡服務上，全國400家眼鏡門店合作，提供專業驗光服務，線上小米有品定製明月光學鏡片。

小米AI眼鏡標準版人民幣售價1999元，單色電致變色版人民幣售價2699元、彩色電致變色版人民幣售價2999元，現已開售。



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