學者：除非成為消費大國　否則中國不會變富裕國家

6月24日至26日於中國天津舉辦的世界經濟論壇（又稱「夏季達沃斯論壇」）上，香港科技大學工商管理學院教授金刻羽針對中國經濟提出建言，強調中國若不轉型為消費大國，難以成為真正的富裕國家。她並建議將消費納入地方政府政績考核標準，以推動經濟從供給導向轉向需求導向。



金刻羽在論壇分會中表示，中國雖在科技優勢、人工智慧等領域表現突出，但若不能成為消費主導的經濟體，就無法像日本、韓國等國一樣實現富裕轉型。她指出，中國經濟目前仍以生產為導向，注重技術、競爭力與產出，若能將消費作為地方政府競爭的衡量指標將更好。

金刻羽進一步分析，中國需成為消費大國的另一關鍵原因，在於為其他國家參與全球供應鏈提供機會。她表示，中國產品不斷出口外銷，其實是中國面對的大問題，其涉及的不是效率，而是與他國的和諧問題，這關乎中國給其他國家機會，讓他國也能成為全球供應鏈及各個行業的參與者，「中國最好提高國內消費，並協調這種關係」。

金刻羽指出，中國雖在科技優勢、人工智慧等領域表現突出，但若不能成為消費主導的經濟體，就無法像日本、韓國等國一樣實現富裕轉型。（Wikimedia Commons）

談及消費的基礎，金刻羽指出，服務業的發展至關重要。目前中國服務業僅吸納約47%的勞動力，佔國內生產總值（GDP）的比例約五成，遠低於成熟經濟體。她呼籲官方進一步開放服務業，以創造更多就業機會，進而刺激消費。

國際貨幣基金組織（IMF）前中國處處長、康乃爾大學經濟學教授普拉薩（Eswar Prasad）則在論壇中表示，人工智慧與高科技為中國經濟帶來無限可能，但房地產市場低迷與就業壓力正抑制消費，拖累經濟表現。他建議，中國應不僅著眼於應對短期外部衝擊，更需聚焦長期結構性改革，結合技術創新的力量與正確的宏觀經濟政策，以實現可持續發展。

普拉薩強調，技術創新雖具潛力，但需穩固的經濟基礎支撐，結構性改革仍是中國經濟長期發展的關鍵。