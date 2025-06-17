券商分析師｢戴頭盔｣評「有史最差618購物節」：堅決看好中國經濟

與「雙11」購物節一樣，每年6月的「618購物節」也是內地各電商平台搶客促銷費的關鍵時節，然而今年「618」已臨近尾聲，卻並沒有太多水花。有前券商分析師更發文直言，「今年如果不是國補，很多人都沒有意識到這個節的存在」，可能未來也許連「雙11」都會從企業的財報中消失。



對於認為「今年『618』很可能是有史以來最差的一次」，有網民熱議文章，表示是「未來十年最好的一次」。而該分析師亦在文章結尾強調，對「618」的不看好並非代表消費沒有復蘇，而其本人更「堅決看好中國經濟長期發展空間」。



名為「互聯網怪盜團」的KOL帳號發表題為《今年「618」很可能是有史以來最差的一次》。表示今年發布「618」信息的只剩下兩類人：第一是電商平台從業者，第二是覆蓋電商行業的媒體及分析師。而許多電商產業鏈的相關人員則對本次「618」保持集體沉默。且從各大平台公布「戰報」的頻次，以及今年券商召開「618」主題電話會議的次數創歷年以來新低，都可見今年「618」不太好。

另外，「國補」是今年「618」的一大亮點，但國補不是為了「618」而設立，若今年沒有國補，「618」恐怕會陷入名存實亡的尷尬境地。

名為「互聯網怪盜團」的KOL帳號發表題為《今年「618」很可能是有史以來最差的一次》。

「618」起源於京東，對應的是「電商淡季中的小旺季」，且與淘寶「雙11」相隔足夠遠的時間，遂成為一年當中最重要的兩個購物節。過去「618」是一年中的「大促」，即商家集中提供折扣、用戶集中進行採購，而今年卻是「零售補貼」，與各平台在平日正在進行中的即時零售大戰無異，只是與「618」購物節簡單粗暴地捆綁起來，賦予其一定的新聞價值而已。

這篇文章的作者為前券商互聯網首席分析師，他的觀點是，隨著消費者習慣的變遷、電商競爭格局的固化，未來可能會只剩一個真正有影響力的購物節「雙11」，且現在「雙11」對行業的指導意義也大不如從前，「雙11」也將從主流企業的財報中消失。

「618」起源於京東，對應的是「電商淡季中的小旺季」。

有網民在其文章下評論經濟下行荷包扁扁，實在難花錢。

而文章作者則在結尾「戴足頭盔」特別強調，「618的衰退不代表消費沒有復蘇，更不代表消費不行。本人堅決看好中國消費潛力，認為提振內需大有可為。進一步說，本人堅決看好中國經濟的長期發展空間，支持中國成為世界第一大經濟體。本文純粹只是探討零售電商產業在今年618面臨的局面，絕無任何其他意圖，相信各位讀者可以理解。謝謝！」並寫聲明，「本文作者在618期間主動在多個平台下單購物，堅決支持國補驅動經濟內需強勁復蘇，堅決看好中國經濟未來。」

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有網民在其文章下評論表示：



「不敢隨便買，給自己省錢吧，別到萬一的時候沒有錢。」

「一是電商沒誠意，二是收入變少了，所以不買立省百分百。」

「家電國補就是在補有錢人或商家，若想帶動經濟應該是全民消費券才能全民受益」

「未來十年最好的一次」

「大部份人都想消費，但荷包扁扁怎麼消費。不只618 ，今年雙11 也會一樣。」

「最後一段話求生慾滿滿啊」

「免責聲明看樂了」

