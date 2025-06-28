有3C標識尿袋並不一定能登機！　不符合這要求同樣禁帶

今年來，旅客攜帶尿袋（又稱移動電源、充電寶）在機上起火冒煙事件多發。周四（6月26日），內地民航局發布緊急通知，稱自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的尿袋乘坐境內航班。但值得一提的是，有3C標識的尿袋並不全部可以攜帶上機。



3C標識.。（網上圖片）

內地要求，尿袋需有3C標識才可登機。（網上圖片）

可以登機的尿袋不僅要帶有3C標識，而且還要符合容量規定。根據《關於民航旅客攜帶「充電寶」乘機規定的公告》，「充電寶只能在手提行李中攜帶或隨身攜帶，嚴禁在托運行李中攜帶。」

尿袋額定能量不超過100Wh（約等於20000mAh），無需航空公司批准；額定能量超過100Wh但不超過160Wh（約等於32000mAh），經航空公司批准後方可攜帶，但每名旅客不得攜帶超過兩個。嚴禁攜帶額定能量超過160Wh的尿袋，嚴禁攜帶未標明額定能量同時也未能通過標註標注的其他參數計算得出額定能量的尿袋。

可以登機的尿袋不僅要帶有3C標識，而且還要符合容量規定。（網上圖片）

至於3C標識，是指China Compulsory Certification，即是中國強制認證標誌。尿袋的3C認證自2023年8月1日起正式實施，2024年8月1日後，沒有3C認證的尿袋不得再銷售。