01直擊｜蘭州機場嚴查每個充電寶　香港買但內地產缺3C標識也將禁

中國民航局26日發佈通知，自6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C（China compulsory certification，中國強制認證標誌）標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶（香港稱尿袋）乘坐境內航班。27日，《香港01》記者在甘肅蘭州中川機場了解到，當日機場嚴查幾乎每一個充電寶。然而，如果充電寶產自海外且在海外購買，則皆可以攜帶飛國內及境外航線。



據內媒早前報道，從26日起已經有很多機場開始執行有關政策，不少沒有3C認證的充電寶只能被留在機場。《香港01》記者整理三大須知，包括第一，已有機場提前執行，缺乏3C標識的尿袋只能留在機場；第二，機場許多快遞公司如順豐拒絕送充電寶。

第三，針對境外人士如果持有上述違規的充電寶，且乘坐航班的始發地、目的地均在境內，都應遵守此次要求，如果持有的不是上述範圍的充電寶如境外生產、銷售的產品，或乘坐涉及境外的航班，則不屬於通知規定適用的範圍。

27日，《香港01》記者實地走訪蘭州中川機場，現場可見，遊客幾乎每個充電寶都會被單獨檢查，若功率標識不清楚、超過20000功率的，都會被要求不能攜帶。

蘭州中川機場。（鄭寧攝）

機場內有關於充電寶3C標識的提示。（鄭寧攝）

遊客幾乎每個充電寶都會被單獨檢查。（鄭寧攝）

遊客幾乎每個充電寶都會被單獨檢查。（鄭寧攝）

工作人員向《香港01》記者證實，當日，安克、羅馬仕等此前產品遭召回的充電寶品牌已不能带，但其他的還能帶。不過28日起，沒有3C標識的國產充電寶一律不可以飛國內航線，但如果是飛境外（含港澳台）則沒關係。

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圖為充電寶起火後，乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

另外，如果充電寶產自海外且在海外購買，則可以攜帶飛國內及境外航線。不過，必須是產地在海外才能，當日，《香港01》記者攜帶了沒有3C標識的小米充電寶，雖然是繁體字標識，也在香港購買，但因其生產地在北京，所以28日起，飛國內航線也不可以攜帶。

記者攜帶了沒有3C標識的小米充電寶，雖然是繁體字標識，也在香港購買，但因其生產地在北京，所以28日起，飛國內航線也不可以攜帶。（鄭寧攝）

記者攜帶了沒有3C標識的小米充電寶，雖然是繁體字標識，也在香港購買，但因其生產地在北京，所以28日起，飛國內航線也不可以攜帶。（鄭寧攝）

據悉，今年以來，旅客攜帶的充電寶等鋰電池產品機上起火冒煙事件多發。近期多個頭部品牌充電寶廠家因電芯存在安全風險對多批次產品實施召回，國家市場監管總局撤銷或暫停了多個充電寶及電池芯廠家3C認證，上述情況表明旅客隨身攜帶的充電寶存在安全質量隱患，給民航安全運行帶來的風險持續增大。

對此，民航局決定在現行政策基礎上，按照國際通行的《危險物品安全航空運輸技術細則》，進一步採取嚴格的管控措施，並要求民航相關單位加強組織、做好宣傳告知、嚴格查驗、改進服務、做好應急準備等工作。

中國強制性產品認證（China Compulsory Certification）簡稱「CCC認證」，充電寶的3C認證自2023年8月1日起正式實施，2024年8月1日後，無3C認證的充電寶不得再銷售。這意味著，購買於該日期之前的移動電源可能會存在沒有3C認證的情況。