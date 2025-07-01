馬興瑞不再兼任新疆黨委書記，另有任用　陳小江任新疆黨委書記

《新華社》7月1日報道，日前，中共中央決定：馬興瑞同志不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用；陳小江同志任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記。



馬興瑞，男，漢族，1959年10月生，山東鄆城人，1988年3月參加工作，1988年1月加入中國共產黨，哈爾濱工業大學飛行動力學研究室一般力學專業畢業，研究生學歷，工學博士學位，教授。

馬興瑞。（政事兒）

馬興瑞曾任廣東省省長等職，2021年12月任新疆維吾爾自治區黨委書記，後同時擔任新疆生產建設兵團黨委第一書記、第一政委，2022年10月任中央政治局委員。

陳小江。（政事兒）

公開簡歷顯示，陳小江，男，漢族，1962年6月生，浙江龍遊人，1983年1月加入中國共產黨，1984年8月參加工作，大學學歷，工學學士，高級編輯。第二十屆中央委員。

他曾任黃河水利委員會主任、黨組書記，中央紀委宣傳部部長，遼寧省委常委、省紀委書記，監察部副部長、中央紀委副書記，中央紀委副書記、國家監委副主任等職。

2020年12月，陳小江任中央統戰部副部長，國家民族事務委員會主任、黨組書記，2022年2月任中央統戰部分管日常工作的副部長，至此番調整。