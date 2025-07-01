中國短劇海外爆紅　內媒：美國三線演員爭演，薪水暴增7倍

中國短劇靠著復仇、霸總浪漫愛情等題材在影視圈闖出一番成績，短劇風潮也吹到東南亞和美國市場。內媒報道指，一家中國短劇製片公司先前到洛杉磯開設20至30間短劇工作室，吸引無數美國三線演員前往，甚至有演員日薪暴漲7倍。



早在2023年，ReelShort短劇App登上了Apple商店的總榜前三名。當時，正逢荷里活（Hollywood，好萊塢）大罷工，有爆款短劇僅用17萬美元成本就斬獲200萬美元收入，《鳳凰網》更稱，曾参與過「教父」(The Godfather)拍攝的資深選角導演也主動尋求合作機會。



短劇風潮也吹到東南亞和美國市場。

霸總浪漫愛情短劇在一樣暴紅。（網絡截圖）

短劇海外賺更多？美國50歲以上女性付費率達50%，是中國的五倍

6月28日消息，中國電影人高峰發布短片稱，自己在美國「抄中國作業」拍短劇，目前累計票房已達7000萬元人民幣。

高峰更直言：「我們現在在抄中國2021年的作業，已經算北美第一了，只要把作業抄好就成功了。」

目前，美國的短劇也有中國版的「土味熟悉感」，標題有：《我億萬富豪丈夫的雙面人生》、《我吻醒了植物人老公》、《狼人家族的女兒》等等……題材包括豪門恩怨、狼人禁忌等，幾乎是照搬中國的成功模式。

霸總浪漫愛情短劇在一樣暴紅。（網絡截圖）

《鳳凰網》報道指出，美國50歲以上女性付費率達50%，是中國的五倍，其中又以霸總題材最受歡迎。可見，這一波向美國的文化輸出非常成功。

2024年中國短劇市場規模達500億元，預計2027年將突破千億，2024年創收1.51億美元，佔全球海外收入64.8%，主要平台下載量甚至超越Netflix。

內媒報道稱，短劇有拍攝週期短但收益高的優勢，「單部拍攝週期僅7至10天，片酬即時結算，高於好萊塢傳統製片效率。」

洛杉磯某經紀公司透露，原本日薪500美元左右的演員，在出演中國短劇時，報價可達3000至4000美元，部分有武術或古裝經驗的演員更成搶手資源。