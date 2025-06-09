微短劇演員人氣度大洗牌　姚冠宇擠下柯淳登頂「她」成最紅女演員

霸總年年有，今年到誰家？近日，在微短劇男演員榜「霸榜」半年之久的柯淳被擠下top1，取代他的則是新晉霸總姚冠宇。連柯淳本人也在採訪中稱，「短劇一哥」變更不要緊，大家卷起來，才可以讓行業變得更好。



同時，女演員第一名也有變化，既不是「乖乖女」余茵，也不是「女帝」王小億，而是古裝「魅魔」岳雨婷。她的代表性角色的共同點是「柔弱心機女」、「綠茶白月光」。

在微短劇男演員榜「霸榜」半年之久的柯淳被擠下top1。（微博@柯淳）

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此前，這類女性角色通常在傳統影視劇中充當反派或炮灰，「綠茶型女主」能在微短劇中轉正，並讓演員冒頭，足可見微短劇的顛覆性。

除了兩人的新劇《撕夜》、《薔薇花謝即歸來》都躋身紅果熱播榜單前五之外，古裝權謀、重生腦洞、奇幻系統、鄉村親情類微短劇，也衝得很猛。不管古裝還是現代，權謀還是宮鬥，在微短劇的世界裡，不怕巴掌不夠響，只怕腦洞不夠大。

暗黑、綠茶型主角所向披靡

在影視的世界裡，題材和主角更新換代是常事。目前，無論是長劇還是短劇，權謀、懸疑、犯罪都是正流行的題材。在這些劇集的世界觀裡，由於社會險惡、環境複雜、敵人殘忍，處處水都很深，「聖母」、「聖父」不再吃香，有心計、有手段的主角開始受到歡迎。



5月30日上架的《撕夜》抖音端原生播放量達到1.6億，以6503萬熱度值，在今日熱度榜排在第二位。頭頂病嬌、暗黑、癡情、大佬等標籤的男主楚辰安（姚冠宇 飾），完美符合霸總型男主的一切特點。劇集開篇就帶著小弟闖入女主靈堂，追隨女主殉情。女主江清芷（袁雨涵 飾）靈魂出竅之際，終於識別出誰是真心，誰是假意，重生之後果斷投入男主懷抱，並開始對害死她的一家人實施報復。

姚冠宇擠下柯淳登頂「霸總一哥」寶座。（微博@姚冠宇）

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後面就是熟悉的女主開金手指整治惡人的教科書式「反殺」、「虐渣」。男女主之間的互動則有所對調，由上一世男主強迫女主，變成女主反調教、治癒男主，上演一邊搞事業、一邊搞感情的女性成長蛻變計畫。

俗話說，破碎感是男人最好的醫美。從此以後，不僅是「柯淳一滴淚，天上星破碎」，姚冠宇的淚，同樣是女網友的興奮劑。從《撕夜》就可以看出，女頻劇爆男主不是空談，這種現象非常常見。《撕夜》火爆之後，姚冠宇已連續3日超過柯淳登上短劇男演員榜一，而同劇女主袁雨涵還未入榜。

目前，榜一女演員是主演熱播劇《薔薇花謝即歸來》的岳雨婷。相比重生之後幡然醒悟的各類當家主母、乖乖女型女主，古代魅魔型女主（俗稱綠茶）就更是天然的事業、男人兩手抓，是宮鬥、宅鬥的一把好手。

岳雨婷是典型的古裝美女，因其扮相與電視劇版《畫皮》中飾演小唯的薛凱琪有幾分相似，舉手投足間還有點林妹妹的風采，而驚豔一眾網友。其各個朝代的絕美古裝造型，更是堪稱「奇跡婷婷」，給劇集的整體質感加分不少。

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熱度值排在第四位的《薔薇花謝即歸來》中，岳雨婷飾演的沈薔薇，在低眉淺笑、柔聲細語間攪動風雲，屢次反敗為勝，其不受重視的庶女人設，也是這類劇集中常見的具有強張力的宅鬥女主。而岳雨婷也是少見的在女頻劇中存在感勝過男主的女演員。

目前，岳雨婷與《薔薇花謝即歸來》中的男主陳添祥合作過兩次。她的多部古裝微短劇如《月滿西樓》、《攻心為上》、《將軍府茶香四溢》、《男頻帝王白月光》，紅果熱度值均在4000以上，題材中均帶有宮鬥、宅鬥元素。

權謀、乙女向微短劇入榜

最近，不僅長劇集在上演權謀和小人物逆襲，微短劇也有自己的「開掛爽文」式權謀劇。主角打臉、重生的宗旨，都離不開因果輪回、報應不爽。惡人種下的因，自會結出惡的果。



熱度始終維持在TOP3的《全家聽我心聲覺醒了，我躺贏》和《選個紈絝當爹，養成皇帝就好了》，是紅果目前正流行的古裝親情類題材。女主可以是女娃，但內在靈魂一定是足智多謀，口才伶俐，上能獲得皇帝、主母的信賴與寵溺，下能懟得圖謀不軌者啞口無言。

《全家聽我心聲覺醒了，我躺贏》中的女主是被貶為凡人的八卦女神仙，不僅通曉女主上一世的家庭瑣事，還可以無縫傳遞心聲到應該聽到的人耳朵裡，把陰險小人的計謀直接扼殺在搖籃中。

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《選個紈絝當爹，養成皇帝就好了》則是小戲骨上演整治糟爛原生家庭的戲碼，養父可以是自己選的，即便是親生父母也可以斷絕關係，省略了一整套苦情倫理大戲。而這類劇集中由於主角的外掛開太大，反派通常只有吃啞巴虧的份，連僅有的扇巴掌技能都被剝奪了。

並且，這類劇集由於其強設定，常見一本多拍的現象，在紅果中隨便搜索，就可以見到多部類似題材。5月播放量破10億的《穿書之炮灰變身天道親閨女》就是個典型。而《選個紈絝當爹，養成皇帝就好了》中飾演女主角的小演員陳昱彤，也被網友評為同一劇本中表演功底最好的一位。

此外，還有一些高熱度微短劇成功鎖定圈層受眾，有的走純娛樂向，主打陪伴；有的緊扣熱門話題和時代價值觀，引發了網友共鳴和共情。

《200斤的她綁定系統後美又颯》用了早年現偶劇中常見的「胖女減肥變美女」設定，加上當下流行的系統派發任務、乙女向、直播互動等元素，遊戲沉浸感和創意性十足。

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《惹風華》是古代版的《三十而已》，多年賢內助面對丈夫出軌「說離就離」，絕不內耗；《重生1980:這個養子我不當了》是男頻向的農村親情題材，被養父母坑害的男主重生後決定不再虧待妻兒，過好自己的小日子。《馴養》則是霸總和出走金絲雀的「追妻火葬場」故事。

熱門微短劇題材五花八門，創意各有千秋。當題材不再局限在愛情時，豎屏微短劇再次煥發活力。

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