日航客機萬米高空驟降　乘客發聲：事後無人對接　耳朵痛到現在

6月30日，日本航空公司（日航）一班由上海飛往東京成田的航班出現驚魂事件，內媒指飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧，後來飛機備降於日本大阪的關西機場。日航事後發布事件聲明，並向該航班的乘客道歉。7月1日晚，當事乘客武女士向內媒透露，涉事的春秋航空日本公司安排了酒店，大部分乘客超過淩晨3時才入住，且事後就無人對接，行程也被耽誤。她又指，航司提供上限752元人民幣的交通補助，而她的耳朵到現在還是痛，在日本也不知道去哪檢查。



涉事春秋航空日本IJ004航班從上海浦東飛往東京途中，因增壓系統故障警報緊急降落，機上191名乘客無大礙。據航空公司提供給乘客的停航通知，乘客被安排在麗嘉皇家酒店，上午11時退房。因未能將乘客成功送至成田機場，航司提供上限752元的交通補助。

飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。

飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。（影片截圖）

飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。（影片截圖）

內媒報道指，查詢飛行APP發現，該航班原計劃於6月30日下午5時35分起飛，實際起飛時間為下午5時49分。日航的聲明則指飛機於晚上8時48分在關西國際機場備降。

然而據武女士表示，大部分乘客超過淩晨3時才入住，且坐上機場大巴後，就再沒有工作人員跟著他們，在酒店辦理入住排了很長的隊，「當時很累很餓，拿到房卡後有趣便利店買了吃的，折騰完最起碼4、5點了」。武女士強調，從下飛機開始到目前為止，沒有任何航空公司的工作人員與他們對接過。

武女士又透露，她是和朋友一起帶著孩子到日本旅遊，而朋友被嚇壞了，已一早就改簽飛回上海，她本人則打算按原計劃帶著孩子遊玩。不過，事後她和兒子的耳朵都很痛，「現在兒子沒感覺了，但是我的耳朵還是疼，在日本也不知道去哪檢查，就算檢查也得等到回上海」。

有自稱旅客指受事件影響，留下心理陰影。（微博截圖）

據早前報道，涉事客機為波音738客機；該航班編號為JL8696/IJ004，為日航與其旗下廉航「春秋航空日本」的代碼共享航班。據報道，春秋航空日本合資公司成立於2012年，由春秋航空公司與日本航空公司共同出資設立。2021年6月，日本航空成為控股股東，春秋航空僅保留33%股權。

日航的聲明指，在飛行過程中，機師發現增壓系統出現異常指示，為確保旅客與機組成員的安全，將飛機降低到安全飛行高度。

聲明指，未收到乘客或機組人員出現身體不適的報告，關於增壓系統出現異常的具體原因正在進一步調查中。該航班的乘客已經被安排了住宿，以及前往最終目的地的交通費用補助（規定範圍內），「我們對本次事件給您造成的不便深表歉意，感謝您的理解與配合」。