日航738客機驚傳機件故障萬米高空驟降　內地春秋航空急回應闢謠

6月30日，有網友發文稱一上海飛往日本東京的航班飛行途中機械故障，氧氣面罩突然掉落，從萬米高空快速下降。這起事件引發關注。



當地時間6月30日20時50分左右，由上海飛往成田的日航8696航班（春秋航空承運）波音738客機在關西機場緊急降落。根據日本國土交通省大阪航空局確認，機上191名乘客及機組人員均未受傷或身體不適。

根據日本國土交通省等部門通報，飛機觸發顯示「增壓系統故障」的警報。機艙內疑似發生減壓狀況，飛行員向空管宣布緊急狀態，隨後變更目的地降落關西機場。目前日航正在調查具體事故原因。

多名乘客稱飛機從萬米高空急墜至3000米，嚇到「魂都沒了」。（南方網）

多名乘客稱飛機從萬米高空急墜至3000米，嚇到「魂都沒了」。（南方網）

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客機從萬米高空驟降 乘客：魂都嚇沒了

6月30日，有網友發文表示：

今日春秋航空日本IJ004航班，17:35上海浦東飛日本東京，飛機途中機械故障，氧氣面罩突然掉落，從萬米高空快速下降，備降大阪，人雖然還在，魂已經沒有了！腿還在抖！生死面前都是小事。

隨後有網友補充評論說，19時左右開始狂降，20分鐘內落到3000多米，差不多是自由落體的感覺。

網友「dido」在社群平台表示：

這把又活下來了……從10000米快速下落到3000米，真的要嚇死人了。

這名網友表示，當時他感覺到失重感和耳壓上升。當天晚上，網友受訪時表示，在發生狀況時，許多乘客都出現耳鳴和耳痛的情況，飛機大約是在日本時間晚上8時45分落地大阪國際機場，但晚上10時45分才讓乘客下飛機。

該網友透露，目前航空公司給出的解決方案是每人賠償15000日圓的大阪到東京的交通費用，並承包當晚旅客在大阪的住宿費用，因為目前飛機沒辦法維修好，不能再起飛到東京。「dido」表示，針對航空公司的該方案，全航班的人都不同意，但航空公司沒有回應。

30日晚，一位搭乘此班機的國內遊客霄女士向記者證實了上述說法。她回憶稱，飛機出現異常狀況時，先是氧氣面罩突然降落：

大概過了幾秒鐘，空姐從我後面方向飛奔過去，到最前面的那個地方，坐下戴上氧氣面罩，用日語說了一些什麼話，然後又用中文說，讓大家都戴好氧氣面罩。

霄女士稱，由於她當時太過緊張，甚至沒注意到飛機是否迅速下降，「因為我太害怕了」。在飛機抵達大阪國際機場以後，乘客們等了大概一個多小時才下飛機，在地面時，等待行李和客運巴士的時間大約一個小時。

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根據上海機場官網顯示，IJ004航班原計劃當天17時35分從浦東機場T2出發，19時53分抵達，記者撥打官方顯示的航空公司聯絡電話，但一直無人接聽。根據紅星新聞報道，記者獲得了部分遊客發布的航班延誤證明書，上面顯示航班JL8696（IJ004）因機械故障航班延誤後取消。

根據瀟湘晨報報道，該航班於當日17時49分從上海浦東正常起飛，原定於當地時間21時47分到達東京成田機場，但其雷達數據顯示，在18時53分許，該航班原本位於超1.1萬米的高空，在十分鐘內突然急速下降至3200餘米的高度。隨後在近19時50分落地。

春秋航空回應

6月30日晚間，春秋航空官方發布消息稱，有自媒體發文表示春秋航空飛機故障，極速下落3000米。經查，此資訊不實，春秋航空的航班代碼為9C開頭，所有航班運作正常。

春秋航空回應（微博截圖）

根據報道，春秋航空日本合資公司成立於2012年，由春秋航空與日本航空共同出資設立。 2021年6月，日本航空成為控股股東，春秋航空保留33%股權。春秋航空客服告訴記者，春秋航空日本航空屬於單獨的航司。

公開消息顯示，這一航班執飛的是一架機齡7.1年的波音737-800（WL）客機，它是波音737NG系列的雙發渦扇中短程窄體客機。該系列於1997年7月首飛，1998年4月首次交付客機。

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