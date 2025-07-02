河北山寨labubu街邊售賣如菜檔最平7元　市監局介入查處

內媒《紅星新聞》報道，河北衡水市棗強縣大營鎮的一條街道上，商家在路邊擺攤兜售山寨labubu。據介紹，當地曾是知名皮毛產地，如今似乎已成為「盜版LABUBU」產地之一。市場監督局介入後，已將所有違規商品下架。



labubu集市。（紅星新聞）

labubu集市。（紅星新聞）

網傳影片顯示，河北衡水市棗強縣大營鎮的一條街道上，各種各樣的山寨labubu被裝進透明袋中在街邊售賣，如同菜檔。小體型的一代、三代價格在7-8元（人民幣，下同）左右，幾個大體型的「LABUBU」售價80元到120元不等，一次性購買的數量較多，價格還有浮動空間。

皮草城商鋪的labubu。（紅星新聞）

labubu集市。（紅星新聞）

報道指，大營鎮是知名皮毛產地，被譽為「天下裘都」。當地皮草飾品和毛絨玩具產業近年來也發展迅速。有商家表示，這幾年皮毛生意不太景氣，大家都在找新的出路，很多擺攤銷售「LABUBU」的商家此前從事皮草生意，發現LABUBU火爆後轉型。但如今LABUBU熱度下降，當地商家的訂單減少，只能在街邊擺攤兜售。

街道售賣的labubu。（紅星新聞）

整改後的labubu集市。（紅星新聞）

7月2日，棗強縣市場監督管理局一名工作人員表示，該局大營分局在日常檢查中也發現了該問題，受理過相關投訴，正在依法處置，2號一早就安排了40多名執法人員進入大營市場排查。截至今天（7月2日）中午，已將所有違規商品下架。

專家觀點

南開大學法學院副教授朱冬表示，「侵權容易、發現難」是知識產權保護面臨的首要難題。當前，公眾的知識產權保護意識也有待進一步提高。朱冬認為，權利人需要積極採取措施，執法部門也要積極作為，在各方努力下形成一種尊重知識產權的意識。

labubu集市。（紅星新聞）

對於相關擺攤商家「處於造假鏈條底端，小生意應該包容」之類的觀點，朱冬認為，這是個導向問題，從建設創新型國家、優化營商環境等方面看，不應當縱容這種肆意侵權的行為。同時，知識產權法上對終端銷售者設置了合法來源抗辯，一定程度上可以起到減輕賠償責任的作用。