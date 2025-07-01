女子網購Labubu盲盒卻只見｢裸娃｣怒報警　中通快遞：成立投訴專班

Labubu爆紅後，網購平台上的盲盒也不斷溢價。近期有多個網民在網絡上爆料．透過泡泡瑪特官方渠道網購的Labubu盲盒及周邊產品，在收貨時出現膠帶被撕開、快遞箱被損壞等問題，疑似被快遞公司或經手快遞的人「調包」，更有網民質疑，「裏面的Labubu或已被偷換」。



受害人之一羅女士指出，自己以594元的價格，通過泡泡瑪特官方小程序下單了6個Labubu盲盒套裝，隨後由中通快遞承運發出，送達後，羅女士卻發現快遞盒內只剩光禿禿的6個「裸娃」，配套的盲盒外包裝、包裝袋、小卡均無，她因此氣憤報警。



羅女士拆開快遞盒後看到，6個盲盒都已被拆封，沒有外包裝、包裝袋以及每個玩偶配套的盲盒卡片：

羅女士卻發現快遞盒內只剩光禿禿的6個「裸娃」，配套的盲盒外包裝、包裝袋、小卡均無，她因此氣憤報警。（小紅書）

羅女士回憶，自己其實在拆快遞前就已經覺得不對了，「快遞箱看上去並未完全用膠帶封住，且在移動快遞箱時，其中的物品也會移動甚至有響聲」，羅女士分析，「按理說6個盲盒會把快遞箱填滿，裡面的盲盒不該有移動的空間。」

羅女士表示，自己想知道，快遞裏的盲盒娃娃，到底是被誰拆封了？中通快遞工作人員則解釋稱，包裹因快遞員送錯地址，導致產品包裝被收件方誤拆。

羅女士透露，自己在事發後選擇報警，期間也反覆與中通快遞、泡泡瑪特協商。就此，中通快遞方面回應稱，已向羅女士給予200元賠償，並補發同系列產品。

中通方面在回應中還提到，關注到了其他網友的類似投訴，並已對潮玩類產品投訴成立項目專班。

羅女士報警處理。（網絡圖片）

網購Labubu盲盒卻被拆開？不少網民分享自身遭遇

網購泡泡瑪特產品，尤其是Labubu盲盒甚至周邊，快遞由中通快遞送達後，取件時卻發現快遞箱有被拆封或破壞的痕跡。內媒報道，近期已有一些網友在社交平台分享了類似的遭遇。

「網上下單了Labubu周邊產品，取件時發現快遞箱好像已被人開過了，泡泡瑪特原裝的自封盒也被撕開。」網友小林告訴紅星新聞，她懷疑自己的快遞在取貨前被他人打開過。

泡泡瑪特的盲盒經濟靠Labubu更上一層樓。（網絡圖片）

小林透露，自己在6月9日通過泡泡瑪特京東官網，以39元價格下單了一款Labubu髮夾，貨物由中通快遞承運。可收到貨時小林發現，泡泡瑪特原裝快遞盒上的自封條已被人為撕開，被替換為透明膠帶來封閉包裹。

小林表示，因為購買的Labubu發夾貨物並未遺失，所以她也並未再溝通商家或快遞公司索賠。

另一名網民小楊，也懷疑自己購買的Labubu盲盒，在收貨前被他人拆封了快遞。小楊透露，前不久他在泡泡瑪特官方小程序，花99元搶購到了一款Labubu盲盒：「網上下單後就能看到自己抽中的是哪一款，我買到的不是隱藏款，就是普通的。」小楊說，他的快遞也是通過中通快遞寄送的，大約過了半個月才終於收貨。

可在收貨時小楊卻發現，快遞盒上方的透明膠帶被半撕開，快遞紙箱的一側也被打開。小楊向紅星新聞提供的當時拍下的圖片顯示，印有泡泡瑪特商標的膠帶已被損毀，快遞盒一側有明顯被打開痕跡，快遞盒內的Labubu盲盒外包裝也出現一定程度破損。

「收到貨時，快遞盒里的盲盒盒子是癟的，看著像是拆開快遞後，又把盲盒硬塞回去的狀態。」小楊告訴記者。

BLACKPINK成員Lisa抱起2隻Labubu。（Facebook@Universalreviews）

中通快遞回應：已成立項目專班，持續跟進

針對網民質疑泡泡瑪特快遞運送途中被拆封、Labubu盲盒手辦在運輸途中被替換等說法，泡泡瑪特客服表示：「如收貨後發現產品或外包裝有問題，可聯繫客服申請換貨或補償。」

中通快遞工作人員也就此類事件回應稱，公司已關注到關於潮玩類產品的用戶投訴，對於反映出來的包裝及派件問題，公司已經成立項目專班，持續跟進提升服務質量。

一名快遞行業的業內人士分析指出，因拆盲盒的特殊屬性，為避免相關產品在快遞運輸過程中被他人拆封，建議快遞公司與泡泡瑪特方面溝通協商，完善商品的快遞包裝，增加防拆封的特殊設計。