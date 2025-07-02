達賴喇嘛證實延續轉世靈童制度　外交部：須要中央政府批准

周日（6日），流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛就將年滿90歲，輿論關注其圓寂轉世體系會否存在。周三（2日），達賴喇嘛透露社交平台發聲明，表示達賴喇嘛活佛轉世體系在他圓寂後仍將繼續存在。由他創立的一家非營利機構，將擁有唯一權力來認定其未來的轉世靈童。而中國外交部回應指，轉世靈童須要中央政府批准。



聲明指，過去14年，藏傳佛教各大宗派的領袖、蒙古與俄羅斯境內的佛教寺院與民眾，以及來自中國大陸等的華人信眾等，自發性地以文書形式誠摯懇請延續達賴喇嘛的轉世體系。有鑑於此，根據民眾的誠摯願望，決定延續達賴喇嘛尊者的轉世傳承。

聲明又指，達賴喇嘛的喇章-噶丹頗章信托基金的董事會將負責尋找、認證轉世的重任，由其咨詢藏傳佛教各宗派領袖，以及與歷代達賴喇嘛如影隨形般的護法眾等，按照歷史傳統尋訪、認證。達賴喇嘛強調，所有人務必銘記，除此機制以外，誰皆不具備認證轉世的正當性，該原則永遠不變。

達賴喇嘛。（網上圖片）

6月30日，達賴喇嘛與數千名佛教信徒在印度北部山城達蘭薩拉參與祈禱慶典，當時他透露自己身體狀況非常好，並稱會有某種框架來討論轉世制度延續問題。

對此，中國外交部發言人毛寧周三在例行記者會上表示，達賴喇嘛的轉世靈童繼承權，必須符合中國法律法規，符合宗教儀軌和歷史定制，以及要由中央政府批准。

達賴喇嘛1959年出走印度。（資料圖片）

另外，今年3月11日，達賴喇嘛推出新書，他描述這本書是「西藏未來的架構」，還在書中第一次表明，他的繼任者將誕生於「自由世界」，也就是中國以外的地方。他過去僅提到，他可能在西藏以外的地方轉世，或許在他的流亡之地印度。

事後，外交部發言人毛寧批評達賴喇嘛是一個披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者，不是一個單純的宗教人士。在涉藏問題上，中方立場是一貫的、明確的。達賴說什麼、做什麼都改變不了西藏繁榮發展的客觀事實。有關方面不應給分裂中國的言論提供平台。