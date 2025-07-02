南航機長傷4同事後墮樓亡　傳因資質能力被評不合格遭降級

網傳南航一名機長，因被評資質能力不合格遭降級，傷害4人後墮樓身亡。



網傳涉事機長持刀斬傷領導後墮樓。（微博）

網傳涉事機長持刀斬傷領導後墮樓。（微博）

綜合內媒報道，事發於吉林長春南航吉林基地，知情人士介紹，周二（7月1日）中午11時許，機長李某某與飛行部領導就資質能力排查中被評價結論不合格一事談話。

惟交談過程中，飛行部黨委書記劉某某和飛行部經理朱某某被李某某傷害。之後，吉林基地工會主席和另一名地面員工曾先後上前勸架，但也被李某某傷害。

在傷害4人後，李某某前往15樓將大廈玻璃鑿碎，後墮樓身亡。

據悉，李某某是南航空巴A321機型的機長。

網傳涉事機長為李煜眾。（網上圖片）

另一名知情人士提供的「資質能力排查報告」顯示，李某某被評對「應知應會的規章和程序不掌握、不執行」，存在「通訊失效程序掌握不準確」、「駕駛艙門電子鎖密碼掌握不準確」等問題。

上述報告建議稱，「建議進行FCOM和運行手冊系統性的全面培訓。由分部、安技室、飛行部三級進行理論驗證。理論考核合格後降為Z機長航線運行至少50小時、4個起落後再次進行航線監察。檢查通過後恢復原資質運行。」

對此，長春警方表示，目前正對案件進行偵辦，不便透露詳情，是否屬於刑事案件、傷亡情況如何，後續會發布相關通報。

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