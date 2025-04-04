南航擬近40億清倉出售10架B787-8　全數退出該型號機隊

中國南方航空正加速機隊結構調整，旗下10架波音787-8型客機及2台GENX-1B70發動機已於4月3日在上海聯合產權交易所正式掛牌轉讓，起始總價達39.64億元（人民幣，下同），意味著南航可能將全面退出B787-8型號。



《財聯社》4日報道，這批資產的轉讓底價每架介於3.59億至3.83億元之間，若形成競價，成交價格將以12項標的總價作為起始價，最終溢價部分將依掛牌比例分配至各項資產。交易規定亦指出，不安排飛機實物檢查，交付地點為廣州或雙方商定地點，且需一次性付款完成交易。

南航副董事長兼總經理韓文勝日前在業績說明會上曾透露，「目前正在有序推進B787-8的處置工作」，此次掛牌出售，正是相關部署的最新進展。

2018年10月27日，南航夢想飛機波音787停靠在武漢天河國際機場。（新華社）

南方航空是中國首家引進B787-8型號的航空公司，2013年至2014年間陸續接收10架該型號飛機。據全球航空數據網站Planespotters數據顯示，截至目前南航擁有29架波音787系列客機，其中10架為787-8，平均機齡達11.6年。若此次交易完成，南航將全面清空旗下787-8機型，僅保留787-9。

資深民航專家、廣外南國商學院教授郭佳在接受《財聯社》記者採訪時指出，南航現在的策略是控運力，包括出清經濟性不是特別好的機型、調減寬體機的運力、減少機隊的多種型號來達到降本增效的目的。

郭佳分析，機隊型號多樣會帶來人員培訓、維修及保障成本壓力，而787-8的經濟性亦不如787-9，一是載客量不多，二是飛得不遠，因此單座的成本偏高，而且目前類似的窄體機載客量與之相差無幾。

2018年10月27日，南航夢想飛機波音787停靠在武漢天河國際機場。（新華社）

根據波音公司官網顯示，787-8設計航程為7355海里，座位數為242，而787-9航程則為7635海里，座位可達290，整體營運效率相對更佳。

同時，報道提及，在南航之外，海航控股亦在今年1月宣布，將透過直接出售、出租或先租後售等方式，處置旗下9架B787-8客機，反映該型號飛機正逐步退出中國大型航空公司主力機隊的趨勢。

韓文勝在說明會中亦提及，目前供應鏈仍然緊張，導致二手飛機價格上升，南航將把握這一窗口期處理經濟效益不佳的型號，以優化機隊結構並提升整體盈利能力。近年來，南航亦完成部分A319、B737-700機型的退役。

事實上，南航自2022年起已逐步調整機隊結構，處置多架A380寬體客機即為代表性措施之一。根據財報，南航在2022年至2024年間透過資產處置累計獲利超過14.7億元，顯示此策略為企業帶來實質效益。

截至2024年底，南航在冊飛機總數為917架，涵蓋波音787、777、737系列，空中巴士A350、330、320系列，以及中國自製C919、ARJ21等型號。公司預計2025年機隊規模增幅為5.8%，2021年至2025年年均增速為2.3%。