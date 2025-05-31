南航飛深圳班機因旅客相機電池、行動電源冒煙　起飛15分鐘後迫降

南方航空一架航班因旅客攜帶的相機電池、充電寶出現冒煙情況，在起飛15分鐘後迫降。網傳影片可以看到客艙內煙霧瀰漫，空姐一開始安撫乘客坐下，但許多乘客十分憂心煙霧的狀況。



據中國南方航空官方消息，5月31日，南航CZ6850杭州飛往深圳的航班上，一名旅客攜帶的相機電池、行動電源（內地稱充點寶）出現冒煙情況，機組立即返，航班於起飛15分鐘後安全降落。



根據網民傳出的影片，當時機艙內一片濃煙，有乘客站起來協助空姐釐清煙霧來源。當天另一網民發文稱，5月31日，CZ6850杭州飛往深圳的航班上，一旅客攜帶的相機電池、充電寶出現冒煙情況，乘務組迅速排除安全風險。為確保安全，機組立即返航。公司積極做好旅客後續服務保障工作。

南方航空客服上述員工稱，CZ6850返航後計劃再次起飛時間改為12時30分，具體時間以實際起飛為準。根據航旅縱橫APP顯示，執飛CZ6850的是一架空中巴士（Airbus）A320。

網傳影片可以看到客艙內煙霧瀰漫，空姐一開始安撫乘客坐下，但許多乘客十分憂心煙霧的狀況。（影片截圖）

網傳影片可以看到客艙內煙霧瀰漫，空姐一開始安撫乘客坐下，但許多乘客十分憂心煙霧的狀況。（影片截圖）

根據航旅縱橫APP顯示，CZ6850於5月31日10時15分從杭州蕭山國際機場起飛，後於10時38分返航，降落在杭州蕭山國際機場。航旅縱橫上顯示，該航班計劃再次起飛時間待定。

當天，浙江機場警方一工作人員向記者介紹，相關情況警方正在調查。值得關注的是，由於客機航班上行動電源著火事件頻發，目前已有多個國家和地區的航空公司禁止在飛機上使用行動電源。