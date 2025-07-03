非法收受財物數額特別巨大　正部級齊同生被提起公訴

高檢網周四（3日）公布，寧夏回族自治區政協原黨組書記、主席齊同生涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，由廣西壯族自治區南寧市人民檢察院審查起訴。近日，南寧市人民檢察院已向南寧市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告齊同生利用擔任寧夏回族自治區發展和改革委員會黨組書記、主任，自治區政府副主席，自治區黨委常委、政府副主席，自治區政協黨組書記、主席，全國政協民族和宗教委員會副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開簡歷顯示，齊同生1952年7月出生，河北平山人，1968年11月參加工作，1984年11月加入中國共產黨，甘肅工業大學五系化工機械專業畢業，大學普通班學歷。曾任寧夏發展計劃委員會黨組書記、主任；寧夏發展和改革委員會黨組書記、主任；寧夏回族自治區政府副主席；寧夏回族自治區黨委常委，自治區政府副主席、黨組副書記等職。2013年，任寧夏回族自治區政協主席，後轉任全國政協民族和宗教委員會副主任。

齊同生於去年10月8日公布被查；今年3月14日公布被開除黨籍。官方通報指，經查，齊同生喪失理想信念，背棄初心使命，長期搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規接受宴請；違規收受禮金；貪婪腐化，恣意妄為，將公權力作為謀取私利的工具，搞權錢交易，利用職務便利為他人在采礦權證辦理、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

齊同生嚴重違反黨的政治紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予齊同生開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；終止其寧夏回族自治區第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。