日媒驚嘆小米汽車工廠效率：1000台機械人，76秒做好一台車

據《日經亞洲》當地時間7月1日報道，小米汽車正準備擴大產能，並通過在工廠部署的1000台機器人來應對其電動汽車的超高銷量需求。



小米汽車工廠。（網絡圖片）

目前，小米汽車擁有的唯一電動汽車工廠位於北京，占地72萬平方米，廠區內還包括一家銷售門店、一個交付中心和一條測試跑道。工廠內部設有衝壓、壓鑄、車身製造、噴塗、電池組裝和整車裝配六大工藝流程。

日媒著重強調了小米的一體化壓鑄技術，該鋁合金壓鑄工藝能夠一次性製造出大型的車身部件。例如，在傳統製造工藝下，安裝在後輪上方的一個大模組需要由72個部件焊接而成，焊接點多達840處。相比之下，壓鑄工藝則可以一次性壓鑄出一個大型部件，生產時間縮短近一半。

小米方面介紹稱，該公司與特斯拉是國內目前僅有的兩家擁有此類巨型壓鑄機的企業。同時，被壓鑄後的部件將會被輸送到貨架上接受高性能雷射雷達感測器的檢測，並以AI技術協助檢測缺陷。

期間的運輸送檢環節則通過自動引導車完成，從壓鑄到檢測，再到組裝，小米工廠均通過高度的機器人自動化實現。

從壓鑄到檢測，再到組裝，小米工廠均通過高度的機器人自動化實現。(小米官網)

《日經亞洲》表示，小米工廠選擇由自動導引車將成品部件運送給機器人，再由機器人組裝車輛的方式，替代了傳統工廠在巨大的傳送帶上裝配的流水線作業。得益於這種高度的自動化能力，小米工廠可以實現每76秒完成一輛新車下線，從而達到約1000輛日產量。

但這一銷量仍不足以覆蓋目前交付週期長達30周以上的小米SU7訂單，並且在6月末小米第二款車型YU7上市後，其創紀錄的訂單量也進一步對小米的產能提出了挑戰。

6月19日，北京市政府表示，小米已斥資約6.4億元人民幣購置了約50萬平方米的土地，這也意味著，在即將竣工的第二家小米工廠之外，小米已經計畫打造第三家工廠來擴充產能。

外媒表示，按照小米YU7的上市後訂單表現，預計該車型有望成為比肩Model Y的爆款產品。根據資料統計，去年小米SU7在不到9個月的時間中，共售出25.6萬輛新車，而特斯拉Model 3的在華銷量為20萬輛。

小米汽車app截圖。(網絡圖片)

按照小米汽車創始人雷軍的表述，小米YU7依舊將特斯拉同級車型作為對標產品，並在售價上稍低。面對該車型3分鐘20萬輛的訂單量，外界普遍認為影響小米汽車進一步增長的關鍵在於工廠產能。

作為對比，目前特斯拉上海工廠公佈的最新資料為40秒下線一台整車，該工廠在2024年的交付量為91.6萬輛，年產能則為95萬輛。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

