小米YU7將手機處理器魔改塞入車用　手機標準真能改到車用級？

把驍龍（Snapdragon）8 Gen 3手機處理器用到車機上，小米是全球第一家。



眾所周知，按照傳統認知，車規級晶片和手機晶片有本質區別，因為汽車面臨的使用環境要比手機複雜、嚴苛的多。一般來說，手機晶片是無法滿足車規級車機晶片需求的——輕則死機、卡頓，重則造成系統無法運轉。

那小米是怎麼做到的呢？

據了解，最新上市的小米YU7配備四合一域控制模塊，內置ADD輔助駕駛域控制器、T-Box通訊模塊、DCD座艙域控制器、VCCD整車域控制器。車輛搭載4nm工藝高通驍龍8 Gen3座艙SoC晶片，號稱開機僅需1.35秒、全車整包升級最快15分鐘。

供應鏈指出，小米YU7採用的驍龍8 Gen3晶片導入了汽車級製造流程與車規認證（車規級封裝工藝改進），以確保安全與可靠性。 儘管高通平台原為消費性產品，但經過車規等級調整後，已達車用安全標準。

小米官方表示，小米YU7的車機的核心板通過了AEC-Q104車規級測試，行業標準2倍以上嚴苛測耐久測試，覆蓋超17類環境、280項測試場景，驗證等效10年以上使用周期。比如零部件電磁防護測試、鹽霧可靠性測試、防塵可靠性測試、高温耐久測試、温度循環耐久性測試、LTSL低温板級可靠性測試、TC快速温變板級靠靠性測試、機械衝擊板級可靠性測試、機械振動板級可靠性測試等等。

另外，從性能上來說，驍龍8 Gen3比常用的車規級晶片高通8295強太多了（CPU至少強40%），能讓車機系統在處理複雜指令時反應更快。另外，其集成Adreno 750 GPU，可為車機帶來更精美的圖形渲染效果，使3D導航界面顯示更清晰、高清視頻播放更流暢。

當然，更重要的是成本考量。消費級晶片應用廣泛，產量龐大，成本相對較低。驍龍8 Gen3 在手機市場需求大，生產規模大，成本僅約為8295的一半。小米選擇該晶片可有效降低生產成本，提升產品性價比，增強市場競爭力。

微博博主@數碼閒聊站爆料小米玄戒 O2 晶片「會考慮用於車上」（快科技提供）

博主 @數碼閒聊站 日前還爆料，小米玄戒 O2 晶片「會考慮上車」，小米自研的四合一域控制器已經在為此而做準備。

如果此爆料為真，未來，玄戒晶片會在小米汽車、小米手機、小米平板、小米手錶等設備全面運用，實現全生態晶片自研！

延伸閲讀：Gran Turismo 7收錄首款中國電動車小米SU7 Ultra 1:1高精度還原（點擊鏈結看全文）

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